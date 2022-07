Anthony Fauci: Muunnoksia tulee, jos virus jatkaa kiertoa

Yhdysvalloissa on huolestuttu koronaviruksen omikronin BA.5-alamuunnoksen nopeasta leviämistahdista. Tautikeskus CDC:n mukaan sairaalahoidon tarve on noussut jo huhtikuusta lähtien.

Noin 100 000 päivittäisestä infektiosta kaksi kolmesta on BA.5:n aiheuttamia.

Terveysviranomaisten mukaan leviämistahti on korkeimmalla tasollaan viime talven jälkeen. Haasteena on, että yli 65-vuotiaista vain 34 prosenttia on ottanut toisen tehosterokotteensa.

Valkoisen talon johtavan koronaneuvonantaja Anthony Faucin mukaan taudin yhteiskunnalle aiheuttamat häiriöt on pidettävä mahdollisimman pieninä. Epidemiastrategia nojaa edelleen maskisuositukseen ahtaissa sisätiloissa, sairastuneiden testaamiseen ja rokotteisiin. Myös uusien lääkkeiden toivotaan alentavan sairaalahoidon taakkaa.

Fauci varoitti Valkoisen talon tiedotustilaisuudesta uusien virusmuunnosten mahdollisuudesta.

– Variantteja ilmaantuu niin kauan kuin virus kiertää maailmanlaajuisesti ja tässä maassa, Anthony Fauci sanoi New York Timesin mukaan.

Tutkijoiden mukaan BA.5-viruskanta pystyy kiertämään aiempien infektioiden ja rokotteiden luomaa suojaa. Sen ei ole havaittu aiheuttavan vakavampaa taudinkuvaa.

– Vaikka olisit saanut infektion viime kuukausien aikana, niin uuden infektion riski on hyvin korkea, Valkoisen talon terveysjohtaja Ashish K. Jha totesi.