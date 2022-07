Anthony Fauci: Apinarokko tulee ottaa vakavasti

Yhdysvaltain presidentin johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci varoittaa liian kevyestä suhtautumisesta apinarokkoon. Hänen mukaansa epidemiaa tulisi hallita tiukemmin.

Asiasta kertoo CNN.

– Tämä on ehdottomasti otettava vakavasti. Emme vielä tiedä viruksen potentiaalia, mutta meidän on oletettava, että se pystyy leviämään paljon laajemmalle kuin se on nyt tehnyt, Fauci sanoo.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä tilastoitu 1 814 vahvistettua tai mahdollista tapausta. Fauci uskoo, että todellisuudessa tapauksia on runsaasti enemmän.

Suomessa apinarokkoa on tilastoitu yhteensä 13 tapausta.

– Yleensä, kun jotain tällaista ilmaantuu, näkyvissä on vain jäävuoren huippu. Emme tiedä, onko tilanne nyt sama. Tämä on se syy, miksi meidän täytyy alkaa testata paljon voimakkaammin, Fauci toteaa.