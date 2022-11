Annika Saarikko: Oppositiohan on taloudessa hallituksen linjalla

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi oppositiopuolueiden esittelemiin vaihtoehtobudjetteihin keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa.

– Ne ovat nyt mustaa valkoisella, eikä samoja euroja voi enää moneen kertaan säästää ja käyttää kuten aika ajoin opposition salipuheissa on tapana, Annika Saarikko sanoi.

Hän kiitti oppositiota yhteistyöstä suurten kriisien hoidossa. Ne jäävät hänen arvionsa mukaan elämään historiaan tästä vaalikaudesta.

– Näen jollain tavalla vaihtoehtobudjettien keskeisenä viestinä sen, että oppositio on talouspolitiikassa sittenkin pitkälti hallituksen linjalla, Saarikko väitti.

– Eikä teilläkään velkaantumista pysäyttävää ihmelääkettä ole olemassa. Ei taikasauvaa, ei taikurin hattua.

– On turha väittää muuta. Velkaantumista ei lopeteta kerralla, ei edes opposition vaihtoehdoissa, ei edes kokonaisessa vaalikaudessa. Keskeistä ovat uskottavat toimet, jotta talouden tasapainottamisen uralla pysytään.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on rahaministeri Annika Saarikon mukaan hyvää muun muassa kahden vaalikauden mittainen sopeutustoimien ura ja kannustavat uudistukset työttömyysturvaan.

– Mutta kehitettävääkin, kokoomus, ystävät hyvät, löytyy. Ansiotuloverotuksen merkittävä keventäminen – se ei ole hyvää taloudenpitoa tilanteessa jossa alijäämää on paljon ja inflaatiota – sitä yritetään hillitä, Saarikko sanoi.

– Kuuntelisittehan tekin, arvoisa kokoomus, ekonomistien neuvoja, Saarikko pyysi.

– Suurin hyöty kokoomuksen verokevennyksistä menisi tietysti suurituloisille. Minusta tämä on erikoinen valinta tilanteessa, jossa samalla te kohdistatte menoleikkauksia pienituloisiin.

Kokoomuksen Petteri Orpo vastasi Annika Saarikolle todeten, että talouspolitiikassa he eivät ole keskenään yksituumaisia – ”se on selvä”.

Orpo kiitti tuesta kokoomuksen haluamille työreformeille ja muun muassa asumistuen menojen jarruttamiselle.

– Mutta arvoisa valtiovarainministeri. Se suuri ero on se, että meidän esityksemme pitää sisällään niitä konkreettisia tekoja ja toimia, joilla työllisyys ja talous saadaan kasvuun, Petteri Orpo sanoi.

Kokoomuksen ryhmäjohtajan Kai Mykkäsen mukaan heidän vaihtoehtobudjetissaan ”me säästämme, jotta Suomi ei velkaantuisi”.

– Kuten kaikki täällä (koko eduskunta) olemme yhdessä vannoneet, mutta hallitus ei sitä toteuta. Meidän pitäisi päästä miljardi vuodessa budjetin keventämistä (-tasolle), ja sillä urallahan tämä on. Onko valtiovarainministeri sitä mieltä, että jos ei yhtenä vuonna säästä kahdeksaa miljardia, niin ei kannata säästää mitään?, Mykkänen ihmetteli.

Mykkänen kommentoi myös veronkevennyksiä. Hänen mukaan heidän esityksessään ne katetaan 90-prosenttisesti nostamalla muita veroja ja karsimalla verovapauksia.

– Kyllä, me uskomme, että työllä ja yrittämisellä Suomi nousee. Ja työllä ja yrittämisellä suomalaiset nostetaan myös köyhyydestä.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi kokoomuksen vaihtoehtobudjetin olevan ”kova. Se on kyllä todella kova”.

– Puoli miljardia, puoli miljardia työttömiltä, pitkäaikaistyöttömiltä valtava leikkaus heihin jotka kaikista vähiten ovat hintojen nousun keskellä. Tämä on arvovalinta, ja tämä on kylmä sellainen. Aina teidän hampaissa ovat työttömät, he joilla kaikista vähiten on, Antti Lindtman sanoi.

SDP:n Anneli Kiljusen mukaan ”te viette perheiltä viikon ruoat pois. Te pidätte ihmiset nälässä”.