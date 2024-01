Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan ihmisiä ei pitäisi kannustaa näpistelyyn.

Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä näyttelijä Amanda Palon haastattelun Helsingin Sanomissa. Siinä näyttelijä sanoo, että varastelun mahdollinen lisääntyminen on oikeistohallituksen syytä. Hän on neuvonut myös katsomaan sivuun, jos joku varastaa ruokakaupasta.

Kauma toteaa X:ssä, että ”tällaisia roolimalleja emme tarvitse”.

– Varastaminen on rikos. Aina voi syyttää muita ihmisiä, olosuhteita, yhteiskuntaa tai vaikka oikeistohallitusta, mutta se ei poista yksilön omaa vastuuta teoistaan. Oikean ja väärän ero tulee opettaa jo kotona, Kauma kirjoittaa.

Palo ei HS:n jutussa kannusta ihmisiä varastamaan. Hän kuitenkin toteaa, että kiinnostavaa ei ole se, onko varastaminen oikein vai väärin.

Kauma toivoo julkisuuden henkilöiltä vastuullisuutta.

– Ajattelen myös niin, että julkisuuden henkilöillä, somevaikuttajilla ja työnsä puolesta näkyvillä henkilöillä on muitakin suurempi vastuu, millaista esimerkkiä näytetään. Ihmetyttää myös HS:n linja. Annetaanko tässä nyt oikeutus varastaa, koska hallituksen linja ei miellytä?

LUE MYÖS:

Näyttelijä Amanda Palo HS:lle: On oikeistohallituksen syytä, jos varastelu kaupoissa lisääntyy