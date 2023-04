Anna-Kaisa Ikonen: Kaupungit otettava kumppaneiksi ratkomaan isoja kysymyksiä

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen on nousemassa eduskuntaan Pirkanmaalta. Vaalipiiri on sama, missä myös SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin oli ehdolla.

– Vaalikentällä on ollut todella hyvä tunnelma. Toki tiesimme, että Sanna Marinilla pääministerinä on erityistä asemaa ja hän on se politiikan rockstara, joten jännitimme, kuinka paljon hän vetää mukanaan muita demareita. Saatiin kuitenkin hyvä vastus annettua ja näyttää siltä, että kokoomus on ottamassa Pirkanmaallakin lisäpaikan, Ikonen iloitsee kokoomuksen hyvästä vaalituloksesta.

Ikosen mukaan kokoomus sai viestinsä taloudesta hyvin läpi. Mutta se, mistä kentällä oltaisiin haluttu enemmän keskustelua, on mielenterveyskysymykset.

– Tämä näkyy itseasiassa mielenkiintoisesti vaalituloksessa tuolla Pirkanmaalla. Ne ehdokkaat, jotka ovat pitäneet mielenterveysasioita esillä, näyttivät nousevan. Ja mekin kokoomuksena olemme olleet vahvasti viestineet terapiatakuun ja sen käyttöönoton puolesta. Vaikka tämä on yksi yksittäinen asia, siihen on syytä tarttua, jos pääsemme hallitusvastuuseen.

Mielenterveysasiat ovat kiinnostaneet erityisesti nuoria. Ikonen on ilahtunut siitä, että nuoret ovat muutenkin olleet aktiivisia näissä vaaliessa – niin kampanjoinnissa kuin vaalikojuillakin.

– Jopa sellaiset, jotka eivät ole edes vielä äänestysiässäkään, ovat tulleet juttelemaan. Se on hyvä merkki. Toki mietityttää nuorissa se, että heidän pääasialliset kanavat on ollut siellä somessa. Perussuomalaisten läsnäolo Tiktokissa näkyy nuorten keskuudessa, vaikka he eivät välttämättä jaa sitä arvomaailmaa. Tässä meilläkin on mietittävää, että miten me voimme saavuttaa nuoret myös sisältöjen kautta entistä paremmin.

Ikonen on tällä hetkellä Tampereen pormestari. Hän sanoo, että tulevalla vaalikaudella olisi tärkeä tunnistaa kaupunkipolitiikka ja kaupunkien rooli tässä yhteiskunnassa.

– Kaupungeilla on iso rooli yhteiskunnan rakentajina. Esimerkiksi yliopistokaupungeissa ratkaistaan ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, siellä on ratkaisuja väestön kestävään kasvuun liittyviin kysymyksiin sekä kansainvälisiin osaajiin liittyviin asioihin. Myös innovaatiot syntyvät pitkälti kaupungeissa.

Ikonen näkee, että kaupunkeja pitäisi alkaa miettiä ennemminkin kumppaneina.

– Valtion politiikka on ollut vähän tällaista normittavaa ja yksioikoisesti ohjaavaa. Pitäisi liikkua kaupunkien kanssa enemmän kumppanuuden suuntaan esimerkiksi vapaakuntakokeiluin. Myös isojen kaupunkien kesken voisi asettaa yhteisiä tavoitteita allianssimallilla eli miettiä yhdessä, miten voisimme ratkaista esimerkiksi osaajapulakysymyksen.

Kaupunkipolitiikkaan liittyvät myös raidehankkeet.

– Meidän täytyy kehittää raiteita eteenpäin visionäärisesti. Pääradan osalta perusparantaminen on akuutein. Hankeyhtiömallia kannattaa viedä eteenpäin. Sitä kautta voidaan saada ulkopuolista rahoitusta, jolla voidaan näitä isoja hankkeita rahoittaa, Ikonen sanoo ja kiirehtii Tampereen junaan vaalivalvojaisista.