Anders Adlercreutz: On pohdittu vain sitä, onko meillä ehdokas vai ei

RKP:ssä on pohdittu viime viikot kysymystä, tulisiko puolueen asettaa oma presidenttiehdokas ja jos tähän päädytään, kuka se mahdollisesti olisi. Puoluehallitus on ollut tänään koolla. Spekulaatioissa ovat olleet puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sekä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Verkkouutiset tavoitti Adlercreutzin RKP:n puoluetoimiston ulko-ovelta hänen joutuessaan poistumaan aiemmin kokouksesta.

Onko mahdollista, että lähtisit RKP:n presidenttiehdokkaaksi?

– No ensin meidän pitää varmaan pohtia, onko meillä ehdokas tai ei. Itse ajattelen, että luonnollisin vaihtoehto, jos meillä ehdokas on, että hän olisi puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Sitten jos meillä on ehdokas ja hän päättää, että itse ei halua asettua, niin sitten varmaan keskustelu laajenee.

– Nyt en tiedä, mihin siellä tullaan päätymään. On esitetty syitä sekä puolesta että vastaan.

Oletko ilmaissut, että olisit halukas?

– Sellaista keskustelua en ole käynyt.

Minkälaista keskustelua olet käynyt?

– Nyt on pohdittu pelkästään sitä, onko meillä ehdokas vai ei.

– Uskon, että jos nyt päädytään siihen, että meillä ei ole ehdokasta, keskustelu päättyy siihen. Itse ajattelen, että jos päädytään siihen, että ehdokas on, sitten keskustelu varmasti laajenee siihen, kuka se henkilö mahtaisi sitten olla.

Ja sitä keskustelua ei tänään käydä?

– Uskon, että ei, mutta en ole varma siitä.

Puoluehallituksen kokouksessa paikalla ollut RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ei vahvistanut myöhemmin puhelimitse, mihin johtopäätöksiin kokouksessa oli presidenttikysymyksessä mahdollisesti päädytty.

Andersson arvioi, että tänään asiasta on mahdollisesti jotain tiedotettavaa, mutta että tiedotusvastuu on puoluesihteerillä. RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff viestitti myöhemmin Verkkouutisille, että presidenttiasiasta on tarkoitus tiedottaa ”muutaman tunnin sisällä”.

EDIT: Klo 11.56 muokattu viimeinen lause.