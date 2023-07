Ampumakelvottomat aseet on ilmoitettava poliisille

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomat ja deaktivoidut aseet on rekisteröitävä, poliisi muistuttaa tiedotteella. Näitä aseita on usein muistoesineinä ja perintöaseina kodeissa ja tällainen ase on ilmoitettava poliisille.

Ilmoitukseen tarvitaan aseen tiedossa olevat yksilöintitiedot, kuten asetyyppi, merkki, malli, kaliiperi, sarjanumero ja nykyinen omistaja tai haltija.

Jos aseen nykyinen haltija on jo ilmoittanut aseen poliisille, sitä ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. Aseen vaihtaessa omistajaa, uuden omistajan on aina tehtävä uusi ilmoitus 30 päivän kuluessa omistajan vaihdoksesta.

Kansalaiset voivat ilmoittaa ampumakelvottomaksi tehdyistä aseista poliisin sähköisessä asioinnissa 19. syyskuuta 2023 alkaen. Palvelu ohjeistaa yksilöintitietojen kirjaamisessa ja helpottaa ja nopeuttaa ilmoituksen tekemistä.

Ilmoituksen voi tehdä myös poliisiasemalla käymällä. Poliisiasemien yhteystiedot ovat poliisi.fi sivuilla.

Ampuma-aselain siirtymäsäännös edellyttää, että poliisille ilmoitetaan ennen 8. huhtikuuta 2016 pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä, sekä tätä myöhemmin deaktivoidusta ampuma-aseesta.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15. heinäkuuta 2024. Tämän jälkeen ilmoittamattoman aseen hallussapito on rangaistavaa.

Jos siirtymäkaudella tällainen ampumakelvoton tai deaktivoitu ase vaihtaa omistajaa, ilmoitukset luovuttamisesta ja vastaanottamisesta on tehtävä jo 30 päivän kuluessa.