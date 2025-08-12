Ammoniakkivuoto Helsingin jäähallissa, tilat tyhjennettiin

Helsingin jäähallissa on sattunut ammoniakkivuoto kylmäkoneen laiterikon vuoksi. Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Jäähalli on tyhjennetty ihmisistä. Pelastuslaitoksen mukaan vuoto ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille.
Tiedotteen mukaan kaasu aiheuttaa hajuhaittaa jäähallin läheisyydessä.
– Suoja-alueen rajaaminen ja tyhjentäminen hallin ympäristössä käynnissä parhaillaan, pelastuslaitos kertoi iltapäivällä kolmen jälkeen.
Helsingin jäähalli on vuonna 1966 avattu jäähalli Helsingin Taka-Töölössä. Se on Helsingin vanhin ja Suomen toiseksi vanhin jäähalli. Halli on tullut tunnetuksi myös konserttien pitopaikkana. Se on myös SM-liigajoukkue Helsingin IFK:n kotihalli.
