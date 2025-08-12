Verkkouutiset

Helsingin jäähalli arkistokuvassa. WIKIMEDIA COMMONS/ROOPEANK, CC-BY-SA-4.0

Ammoniakkivuoto Helsingin jäähallissa, tilat tyhjennettiin

  • Julkaistu 12.08.2025 | 15:28
  • Päivitetty 12.08.2025 | 15:28
  • Helsinki
Alueella voi ilmetä hajuhaittaa.
Helsingin jäähallissa on sattunut ammoniakkivuoto kylmäkoneen laiterikon vuoksi. Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Jäähalli on tyhjennetty ihmisistä. Pelastuslaitoksen mukaan vuoto ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille.

Tiedotteen mukaan kaasu aiheuttaa hajuhaittaa jäähallin läheisyydessä.

– Suoja-alueen rajaaminen ja tyhjentäminen hallin ympäristössä käynnissä parhaillaan, pelastuslaitos kertoi iltapäivällä kolmen jälkeen.

Helsingin jäähalli on vuonna 1966 avattu jäähalli Helsingin Taka-Töölössä. Se on Helsingin vanhin ja Suomen toiseksi vanhin jäähalli. Halli on tullut tunnetuksi myös konserttien pitopaikkana. Se on myös SM-liigajoukkue Helsingin IFK:n kotihalli.

