Ammattiliitto pitää alkoholin kotiinkuljetusta uhkana työturvallisuudelle

Esitys mahdollistaisi myös kotiinkuljetuksen. Palvelualojen ammattiliitto PAM sanoo olevansa äärimmäisen huolissaan lain vaikutuksista alkoholia kuljetettavien työturvallisuuteen.

PAM on lain valmistelun aikana toistuvasti kritisoinut sitä, että alkoholin kotiinkuljetuksen yhteydessä alkoholin luovuttamistilanne aiheuttaa työntekijälle merkittävän työturvallisuusriskin.

– Alkoholin luovuttaminen kotiovella on hyvin erilaista kuin myynti kaupan tai ravintolan tiloissa. Paikalla ei ole työtovereita tai vartijoita, ammattiliitto toteaa tiedotteessaan.

Erityisen haastava tilanne on toimeksiantosuhteisilla läheteillä, jotka ovat vailla työnantajan tarjoamaa tukea ja työterveyshuoltoa.

– Tämän lain myötä alkoholin luovuttaminen siirtyy valvontakameroiden, vartijoiden ja turvallisen työympäristön suojista yksinäisten, heikossa työmarkkina-asemassa ja vailla lakisääteistä työsuojelua olevien lähettien keikkatyöksi, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

PAM on vaatinut, että alkoholia kuljettavien henkilöiden tulisi aina olla työsuhteessa. Näin heillä olisi työnantajan ja työterveyshuollon koulutus ja tuki mukanaan. Jos näin ei tehdä, laki lisää työturvallisuusriskejä kestämättömällä tavalla.

Työturvallisuusriskien lisäksi PAM kantaa huolta myös lain vaikutuksista Alkon asemaan ja alkoholihaittojen lisääntymiseen.