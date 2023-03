Ammattiliitto hylkäsi jälleen veturinkuljettajien sovintoehdotuksen

Rautatiealan Unioni RAU ilmoitti tänään hylkäävänsä valtakunnansovittelijan 7.3. antaman sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa.

Sovintoehdotus on järjestyksessä jo toinen, jonka RAU on työriidan osalta hylännyt. Palta on RAU:n päätökseen pettynyt.

– Sovintoehdotus oli palkankorotustasoltaan yleistä linjaa noudattava. On vaikea ymmärtää, että RAU vaatii yhdelle ammattiryhmälle yleistä linjaa suurempia korotuksia kuin mitä noin 700 000 suomalaiselle on tällä neuvottelukierroksella jo sovittu. Myös muut rautatiealalle neuvotellut työehtosopimukset ovat noudattaneet yleistä linjaa, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio toteaa.

– Tekstikysymyksissä työnantajapuoli on tullut sovittelussa merkittävällä tavalla vastaan työntekijäpuolen tavoitteita, muun muassa ehdottamalla laajaa työhyvinvointihanketta veturinkuljettajille työssäjaksamisen tueksi. RAUlle tämä ei kuitenkaan ole kelvannut, vaikka he nimenomaan ovat nostaneet työhyvinvoinnin parantamisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen, Vuorio jatkaa.

RAU on ilmoittanut veturinkuljettajien lakosta, joka toteutuessaan pysäyttäisi junaliikenteen 20.3.–31.3. Osapuolet jatkavat työriitojen käsittelyä valtakunnansovittelijan johdolla mahdollisimman pian.