Ammattiliitot uhkaavat kovemmilla toimilla Helsingin palkkasotkussa

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ammattiliitto JHL vaativat Helsingin kaupunkia korjaamaan palkkaongelmat ja palkkaamaan välittömästi lisää palkanlaskijoita selvittämään kuukausia kestäneen palkkasotkun.

– Työntekijöille ja viranhaltijoille on maksettava viivästyskorkojen lisäksi korvaukset aiheutuneista vahingoista, liitot vaativat.

Osalla työntekijöistä on jäänyt palkkoja kokonaan saamatta, osa saanut tuhansia euroja liikaa, osalla jääneet erilaiset palkanlisät maksamatta ynnä muuta. Osa työntekijäistä on joutunut turvautumaan luottoihin ja pikavippeihin selvitäkseen arjessa.

OAJ:n ja JHL:n mukaan Helsinki rikkoo lakeja ja virka- ja työehtosopimusta koko ajan pahemmin sotkun kestäessä.

– Palkanmaksusotku ei ole millään tavalla kaupungin palkanlaskijoiden syy. He tekevät erinomaista työtä kovan paineen alla selvittääkseen tilanteen, mutta eivät pysty ihmeisiin järjestelmän toimimattomuuden vuoksi. Helsingin kaupungin on palkattava välittömästi lisää palkanlaskijoita, jotta työntekijöiden palkkasaatavat saadaan ajan tasalle, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaativat.

Ammattiliitot peräävät päättäjien ja järjestelmätoimittaja Sarastian vastuuta sotkussa.

– Kuka tai ketkä päättivät uuden palkanmaksujärjestelmän hankkimisesta ja millä ehdoilla? Miksi vanhaa järjestelmää ei pidetty back-uppina uuden kanssa? Mukana oli myös konsulttina Deloitte, joten miten nykytilanne on mahdollista, Niemi-Laine tiedustelee.

– Millainen projekti oli uuteen palkanmaksujärjestelmään siirtyminen ja kuka siirtymisestä oli vastuussa: kaupunki vai järjestelmäntoimittaja? Kuka oli projektinvetäjä? Entä oliko projektissa mukana yhtään palkanlaskijaa, sillä heiltä löytyy todellinen osaaminen tässä asiassa, hän jatkaa.

Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen on arvellut viime viikolla, että palkanmaksuongelmat kestävät vielä kuukausia.

– Pahoittelut eivät enää auta. Kaupungin vastuulla on maksaa palkat lakien ja sopimusten mukaisesti ajallaan ja oikein. Kaupungin päättäjien on järjestettävä työntekijöiden palkanmaksu kuntoon välittömästi. Rikosilmoituksia on jo tehty, samoin valvontapyyntöjä ja yhä edelleen työntekijät odottavat palkkojaan, puheenjohtajat summaavat.

– Kaupungin on järjestettävä palkanmaksun resurssit kuntoon eikä syytellä palkanlaskijoita, lakkoja, koronaa tai liittoja. Rahan syytäminen konsulteille ei auta, kun pitäisi saada eurot oikein työntekijöiden tileille. Kaupungin on jo korkea aika tehdä päätös siitä, että viivästyskorkojen lisäksi aiheutuneet vahingot korvataan työntekijöille ja viranhaltijoille, Niemi-Laine ja Murto vaativat.

Mikäli palkkoja ei saada korjattua oikeiksi välittömästi, JHL ja OAJ alkavat valmistella kovempia toimenpiteitä.