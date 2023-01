Amerikkalaisprofessori: Venäjän imperiumin aika on kadota

Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asetelmasta keskusteltaessa huomio on keskittynyt pitkälti Ukrainaan. Samaan aikaan kysymys siitä, mitä Venäjälle on tapahtumassa, on amerikkalaisprofessori Andrew Michtan mukaan pitkälti sivuutettu.

Vallitseva näkemys on hänen mukaansa ollut perinteisesti se, että Venäjän imperiumin – ja omana aikanaan myös Neuvostoliiton – kehitys on tapahtunut sirpaloitumisen ja keskittymisen vuorottelevissa sykleissä.

– Voidaan sanoa, että putinismi edustaa jälleen yhtä keskittymisen sykliä [presidentti Boris] Jeltsinin hajaannuksen ajan jälkeen, ja siltä tosiaan näyttää. Tällä kertaa uusi ”tsaari” on kuitenkin aloittanut sodan aikana, jolloin Venäjän voimavarat ovat enää kalpea aavistus sen imperialistisesta menneisyydestä, Michta kirjoittaa Twitterissä.

Nyt on hänen mielestään otettava huomioon myös se vaihtoehto, että Venäjä ei enää kykene uudistamaan itseään, vaan on koittanut hetki, jolloin imperiumin aika on peruuttamattomasti ohi.

– Voisiko olla niin, että edessämme on Venäjän imperiumin hajoaminen, jonka vaikutukset ovat maailmanlaajuiset, hän kysyy.

Andrew Michta on George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori.

”Pahuuden valtakunnan” on kadottava

Michta kehottaa muistamaan, että edes nyky-Venäjää olennaisesti voimakkaamman Neuvostoliiton johto ei kyennyt estämään sen enempää kommunistisen itäblokin kuin lopulta myöskään neuvostovaltion itsensä romahdusta.

– Heikkouden merkit Moskovassa johtanevat kerrannaisvaikutuksiin niillä alueilla, joilla venäläisväestön osuus on pienentynyt ja tyytymättömyys kasvussa, hän sanoo.

– Venäjän federaatio on kansojen vankila – ei ”kansallisuuksien”, kuten läntisessä Venäjä-tutkimuksessa on ollut muodikasta sanoa, hän toteaa.

– Kun Venäjän federaation luhistumisen aika koittaa, kyse on tosiasiallisesti aikamme merkittävimmästä imperialistisen siirtomaavallan purkautumisesta – äärimmäisen uhan, mutta myös äärimmäisen toivon ja lupausten hetkestä.

Lännen on Michtan mielestä tuettava Ukrainaa tämän prosessin sysäämiseksi liikkeelle. Eurooppa ei ole hänen mukaansa turvassa ennen kuin ”Venäjä-kysymys” on ratkaistu ja ”pahuuden valtakunta” on lakannut olemasta.