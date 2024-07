Amerikkalaislehti valitti linnunpesien tuhosta – Elon Musk: En syö munakasta viikkoon

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times uutisoi avaruusalan yritys SpaceX:n rakettilaukaisujen häiritsevän lintujen pesintää ja luonnoneläimiä laukaisualustan lähiympäristössä.

Rakettilaukaisujen paineaallon kuvaillaan tuhonneen useita pesiä täysin. Aihetta koskeva artikkeli oli nostettu lehden painetun version etusivulle Yhdysvaltojen presidentinvaaleja sekä Ranskan parlamenttivaalien lopputulosta koskevien artikkeleiden rinnalle.

SpaceX:n suurin omistaja ja toimitusjohtaja Elon Musk kommentoi viestipalvelu X:ssä tapahtunutta koskevaa uutisointia.

– Hyvittääkseni kauheat tekoni lupaan, että en syö munakasta viikkoon, Musk kirjoittaa.

To make up for this heinous crime, I will refrain from having omelette for a week pic.twitter.com/FecxG8Rjmg

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2024