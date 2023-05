Amerikkalaisarvio: USA:n pitäisi varustautua yhä, vetäytyminen Euroopasta olisi virhe

Nimekäs amerikkalaisasiantuntija, professori Andrew Michta pitää yhä ilmeisempänä, että kansainvälisten suhteiden epävakaus kestää pitkään ja ravistelee niitä periaatteita, joihin yksittäisten valtioiden vaikutusvalta on perinteisesti nojannut.

– Globalisaatiokehityksen murentuessa opimme uudelleen talouden ja maantieteen merkityksen, Andrew Michta toteaa Twitterissä.

Kolme vuosikymmentä kestäneen strategisen horroksen jälkeen havahdutaan hänen mukaansa uudelleen ymmärtämään, mikä on kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen, alueellisen vaikuttamiskyvyn ja sotilaallisen voiman merkitys. Hän uskoo valtioiden välisen kilpailun käyvän yhä kiivaammaksi ja pitää mahdollisena jopa suurvaltasotaa, joka saattaisi laajentua globaaliksi.

– En asettaisi paljonkaan toiveita niin sanottuun ”kompleksiseen keskinäisriippuvuuteen”, jota globalisaation kannattajat väittivät vuosikymmenten ajan järjestelmää vakauttavaksi, enkä siihen, että se pidättelisi Venäjää ja Kiinaa painostamasta kohti Yhdysvaltojen johtaman kansainvälisen järjestelmän muuttamista tai korvaamista, hän sanoo.

Andrew Michta on George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori.

Kun voimasuhteiden tasapaino elää murroksen aikaa, valtioilla ei Michtan mukaan ole varaa ylenkatsoa maantiedettä, joka on lopulta ollut ainoa kestävä tekijä eri maiden kamppaillessa vaikutusvallasta.

– Yhdysvallat, jolla on pääsy sekä Atlantille että Tyynelle valtamerelle, on sijaintinsa suhteen yhä ylivertaisessa asemassa, hän sanoo.

Koska Yhdysvallat on eräänlainen mantereen laajuinen saari, on hänen mielestään erityisen epäonnistunutta väitellä siitä, pitäisikö maan suunnata katseensa pikemminkin Aasiaan kuin Eurooppaan.

Kiina ensin -strategia toimii hänen mukaansa vastoin geopolitiikan olennaisia periaatteita, sillä kansainvälisessä järjestelmässä ei ole kyse tasapainon hakemisesta, vaan ensi sijassa oman edun maksimoinnista.

– Atlantin ja Tyynenmeren näyttämöt ovat kytköksissä toisiinsa. Venäjä pyrkii parhaillaan tuhoamaan ne rakenteelliset perustukset, jotka Yhdysvallat on vuoden 1945 jälkeen Euroopan vakauttamiseksi valanut, hän toteaa.

– Jos se onnistuisi, se olisi omiaan vaikeuttamaan niitä kasvavia haasteita, joita USA Aasiassa kohtaa. Yhdysvaltojen ei siis pitäisi reagoida Kiinan aggressiivisiin liikkeisiin Intian valtameren ja Tyynenmeren alueella siirtämällä painopisteensä Euroopasta Aasiaan. Meidän on pikemminkin vahvistettava liittosuhteitamme kautta maailman ja varustettava asevoimamme uudelleen.

It’s increasingly clear that the world has entered a period of protracted instability, where the fundamentals of what has historically constituted state power are back front and center. As globalization unravels, we are re-learning the importance of economics and geography.1/8

