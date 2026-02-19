Älypuhelimissa leviää uusi haittaohjelma – voi varastaa kaikki tiedot

Älypuhelimissa leviää vaarallinen haittaohjelma, joka voi varastaa kaikki laitteen sisältämät tiedot. Asiasta varoittaa tietoturvayhtiö Iverify.

Haittaohjelman nimi on ZeroDayRAT. Vakoiluohjelma leviää sosiaalisen median kanavissa lähetettyjen latauslinkkien kautta. Viestissä vakoiluohjelma on naamioitu joksikin aivan muuksi sovellukseksi, mikä se todellisuudessa on.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Latauksen jälkeen haittaohjelma asentuu puhelimella ja voi päästä käsiksi kaikkiin laitteen sisältämiin tietoihin. Se pystyy myös seuraamaan laitteen käyttäjän tekemisiä, kuten sitä, keiden kanssa käyttäjä viestittelee tai mitä sovelluksia hän käyttää. Vakoiluohjelma voi urkkia myös uhrin pankkitietoja tai vakoilla tätä puhelimen kameran tai mikrofonin kautta. Lisäksi se kerää jatkuvasti tietoa uhrin sijainnista.

Haittaohjelma kykenee myös kaappaamaan laitteelle tulevat tekstiviestit. Tämä on erittäin vaarallista, sillä käytännössä hakkeri voi haittaohjelman avulla kalastella kaksivaiheisessa tunnistautumisessa käytettäviä koodeja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vaarallinen vakoiluohjelma koskettaa sekä iOS- että Android-puhelimia. Tietoturva-asiantuntijat kehottavat olemaan varovaisia kaikkia virallisen sovelluskaupan ulkopuolelta tulevien latauslinkkien kanssa ja olemaan lataamatta mitään sovelluksia virallisen sovelluskaupan ulkopuolelta.

Älypuhelimen käyttäjän kannattaa olla tarkkana senkin kanssa, millaisia käyttöoikeuksia sovelluksille antaa. Pahimmillaan voit jakaa kaikki henkilökohtaiset yksityistietosi sovelluksille ilman, että olet siitä edes tietoinen.