Älypuhelimesta luopuminen muuttaa aivojen toimintaa jo kahdessa viikossa

Älypuhelimesta luopuminen muuttaa aivojen toimintaa nopeasti. Asia ilmenee tuoreesta Oxfordin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa osallistujien älylaitteiden käyttöä rajattiin niin, että heitä estettiin käyttämästä älypuhelimen internet-yhteyttä. Verkkoyhteyksien karsiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että heidän älypuhelimensa muuttui tutkimuksen ajaksi tavalliseksi puhelimeksi, jolla oli mahdollista soittaa ja lähettää tekstiviestejä.

Verkossa toimivat palvelut, kuten sosiaalisen median kanavat, eivät olleet käytettävissä. Tutkimuksen aikana tutkittavat saivat käyttää internetiä, mutta se oli tehtävä perinteisen tietokoneen välityksellä.

Jatkuvan internet-yhteyden poistamisella havaittiin olevan vaikutuksia tutkittavien aivojen toimintaan jo lyhyessä ajassa. Tutkimuksessa havaittiin, että ihmisten mielenterveys, henkinen hyvinvointi ja tarkkaavaisuus paranivat merkittävästi älylaitteiden käytöstä luopumisen jälkeen. Lisäksi älylaitteista luopumisen havaittiin merkittävästi parantaneen ihmisten keskittymiskykyä. Näitä vaikutuksia havaittiin jopa 91 prosentilla tutkimukseen osallistuneista.

Tulokset ovat hämmästyttäviä, sillä vaikutukset olivat nähtävissä jo kahdessa viikossa. Tätä voidaan pitää suhteellisen lyhyenä aikana.

Tutkijat arvelevat syyksi sen, että kun ihmiset eivät kuluta aikaansa älypuhelimen selaamiseen, he viettivät enemmän aikaa muiden ihmisten kanssa sekä liikkuivat enemmän ulkona.

Tulokset tukevat käsitystä siitä, että älylaitteiden käyttöä olisi rajoitettava. Vaikka jatkuvasti mukana toimiva internet-yhteydellinen älypuhelin helpottaa asiointia ja sen älytoiminnoista on hyötyä, varjopuolena se voi heikentää ihmisten henkistä hyvinvointia ja rajoittaa muuta elämää. Esimerkiksi jatkuva sosiaalisessa mediassa oleskelu voi johtaa siihen, ettei ihmistä enää kiinnosta muiden ihmisten kohtaaminen kasvotusten. Liika älylaitteiden tuijottelu johtaa siihenkin, että perinteiset liikuntaharrastukset jäävät vähemmälle. Näillä on suoria vaikutuksia niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiin.

Liiallisen älylaitteiden käytön on havaittu heikentäneen lasten ja nuorten oppimistuloksia. Esimerkiksi Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet samaan aikaan sosiaalisen median ja internetin yleistymisen myötä. Älylaitteet ovat aiheuttaneet myös häiriöitä oppitunneilla, minkä seurauksena niiden käyttöä on rajoitettu peruskouluissa koulupäivien ajaksi.

