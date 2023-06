Alppiloma muuttui painajaiseksi – puukkomies hyökkäsi lasten kimppuun

Ainakin kuusi ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Ranskan Alpeilla, Times kertoo.

Loukkaantuneista neljä on taaperoikäisiä lapsia ja kaksi aikuisia. Nuorimman uhreista kerrotaan olevan vain 22 kuukauden ikäinen.

Hyökkäys tapahtui leikkipuistossa päiväsaikaan. Silminnäkijöiden mukaan mies hyökkäsi veitsen kanssa uhriensa kimppuun ja puukotti ainakin yhtä rattaissa ollutta lasta.

Kaikki kuusi uhria saivat hengenvaarallisia vammoja. Heidät on toimitettu sairaalahoitoon.

Teosta epäilty mies on pidätetty.

BBC:n tietojen mukaan teosta epäilty on 31-vuotias mies, jolla on Syyrian kansalaisuus. Hänellä on ollut turvapaikanhakijan asema Ruotsissa. Toistaiseksi on epäselvää, kauanko hän on oleskellut Ranskassa. Mies on hakenut turvapaikkaa myös Ranskasta. Hänen hakemuksensa on kuitenkin hylätty, sillä miehelle on myönnetty turvapaikka jo Ruotsista.

Hänellä ei tiettävästi ole aiempaa rikostaustaa.

Teon motiivi ei ole vielä selvillä. Osavaltion syyttäjän mukaan ei ole viitteitä siitä, että isku olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa.

I am appalled by the attack on young children in Annecy, France.

My thoughts are with the children, their families and the local community who have been affected by this shocking act.

I’m in touch with my friend, Minister @GDarmanin, to offer our full support.

