Alle 18-vuotiaita rikoksentekijöitä voi odottaa erilainen rangaistus

Hallitus esittää muutoksia nuorisorangaistukseen, joilla pyritään lisäämään nuorisorangaistuksen käyttöä, selkeyttämään sen asemaa seuraamusjärjestelmässä ja parantamaan rangaistuksen vaikuttavuutta. Tavoitteena on vähentää nuorisorikollisuutta.
Esitys vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen kehittää nuorisorangaistussääntelyä niin, että teon vakavuus korostuu nykyistä paremmin.
– Nuorisorangaistukseen ehdotetut muutokset ovat tärkeitä nuorten rikoskierteen katkaisussa. Nuorten rikoksiin on puututtava riittävän varhain ja vaikuttavalla tavalla, sanoo oikeusministeri Leena Meri tiedotteessa.
Esityksen mukaan nuorisorangaistuksen käyttöä tehostettaisiin pidentämällä rangaistuksen enimmäiskesto yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.
Lisäksi nuorisorangaistukseen voitaisiin jatkossa tuomita myös rikoksen moitittavuuteen liittyvien seikkojen perusteella silloin, kun rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisemmat rikokset puoltavat siihen tuomitsemista. Rikoksen vakavuus lisättäisiin siten vaihtoehtoiseksi perusteeksi tuomita nuorisorangaistus.
Tavoitteena on, että nuorisorangaistus tulisi nykyistä laajemmin huomioon otettavaksi seuraamusvaihtoehdoksi.
Seuraamusharkinnan tueksi tehtävän seuraamusselvityksen laatimista ja sisältöä koskevia säännöksiä selkeytettäisiin, jotta nuorisorangaistuksen tarve tulisi säännönmukaisesti arvioitua alle 18-vuotiaana rikoksen tehneiden nuorten kohdalla.
Nuorisorangaistuksen sisältöä kehitettäisiin lisäämällä siihen rikoksetonta elämää tukevaa toimintaa ja opiskeluun ohjaamista sekä mahdollistamalla rangaistuksen osan suorittaminen hoitamalla päihteiden riippuvuustasoista käyttöä.
Nuorisorangaistukseen sisältyvää työelämään tutustumista ja työn tekemiseen perehtymistä ehdotetaan lisättäväksi säätämällä, ettei poikkeaminen tällaisen sisällön järjestämisestä olisi jatkossa enää mahdollista.
Esityksellä tavoitellaan nuorisorangaistuksen käytön lisääntymistä nykyisistä yksittäisistä tuomioista noin 100–150 tuomioon vuodessa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että rangaistuksen käytön lisääntyminen johtaa nuorten rikollisuuden vähentymiseen ja sen myötä myös kustannussäästöihin.
Tarkoituksena on saada lait voimaan vuoden 2027 alusta.
LUE MYÖS:
Roadman-ilmiö näkyy jopa 10-12-vuotiailla – ”Ostetaan väkivaltapalveluita toisilta nuorilta”