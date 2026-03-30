Alkon myynti laski, osinko valtiolle putosi 19 miljoonaan euroon

Alkon myynti ja volyymi ovat laskeneet, ilmenee viime vuoden tilinpäätöksestä.

Alkosta ostettiin 65,7 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 7,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Liikevoitto laski 36,7 miljoonasta 22,5 miljoonaan euroon. Alkon hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valtiolle jaetaan osinkoa tilikaudelta 2025 19 miljoonaa euroa. Aiemmin osinko oli 57 miljoonaa euroa.

– Alkoholilain muutokset, kuluttajien taloustilanne ja väkevien alkoholiveron korotus vaikuttivat kysyntään, kertoo Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen tiedotteessa.

Tilinpäätöksen mukaan alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 028,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kustannukset pysyivät hallinnassa.

– Tehostimme toimintaamme edelleen ja säilytimme kannattavuuden hyvällä tasolla, Laitinen kertoo.

Alko kertoo tarjoavansa asiakkailleen yli 11 000 tuotteen valikoiman noin 850 tavarantoimittajalta. Valikoimaan tulee päivittäin keskimäärin kuusi uutta tuotetta. Asiakkaiden tyytyväisyys valikoimaan oli kaikkein aikojen korkeimmalla tasolla, kouluarvosanalla mitattuna 8,7.

– Laajensimme valikoimaa asiakkaiden toiveiden ja trendien mukaisesti: viinialueiden tarjontaa vahvistettiin, long drink -juomia ja valmiita juomasekoituksia lisättiin, oluiden pakkausvaihtoehtoja monipuolistettiin ja alkoholittomien juomien valikoimaa kasvatettiin. Hinnoittelumme on vähittäismyyntimarkkinassa kilpailukykyinen, Laitinen kertoo.