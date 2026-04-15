“Alkon kuolonkorina on alkanut” – kansanedustaja: uusi linjaus vie väärään suuntaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo lyttää Alkon aikeen laajentaa valikoimaansa suolaisiin naposteltaviin. Hänen mukaansa suunnitelma on todella kaukana Alkon perimmäisestä tarkoituksesta, kansanterveyden suojelemisesta.

Alko aikoo pilotissaan tuoda myyntiin tuodaan perunalastuja, pähkinöitä ja kuivalihaa.

– Tämä näyttää vahvasti siltä, että Alkon kuolonkorina on alkanut. Kun valtion alkoholimonopoli alkaa myydä suolaista naposteltavaa, ollaan jo hyvin kaukana siitä tehtävästä, jota varten Alko on olemassa, Wallinheimo sanoo tiedotteessa.

Wallinheimon mukaan pilotti on ristiriidassa alkoholilain asettaman Alkon tehtävän kanssa.

– Tästä tulee väkisinkin mieleen Veikkauksen epäonnistunut yritys liittää pelaaminen kahvihetkeen. Ei näin. Onko seuraava askel kokonainen valtion ruokakauppa? Tämä kehitys on räikeässä ristiriidassa alkoholilain hengen kanssa. Alkon tehtävä ei ole lisätä alkoholin houkuttelevuutta, vaan rajoittaa haittoja. Tämä on todella kaukana Alkon perimmäisestä tarkoituksesta, kansanterveyden suojelemisesta. Wallinheimo toteaa.

Wallinheimo vaatii hallitukselta ja omistajaohjaukselta selkeää linjaa.

– Nyt on syytä pysäyttää tämä kehitys ajoissa. Alkon roolia ei pidä hämärtää, vaan sitä on päin vastoin sitä on tarkasteltava kriittisesti tässä ajassa.