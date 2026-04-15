Alkolta uusi aluevaltaus – tuo suolaiset naposteltavat myyntiin

Alko on tekemässä uuden aluevaltauksen alkoholimyynnin oheen. Huhtikuun puolivälistä alkaen 30:stä Alkon myymälästä on mahdollisuus ostaa pientä suolaista naposteltavaa juomien rinnalle, Alko tiedottaa.

Alkon mukaan kyseessä on pilotti. Valikoimaan kuuluu muun muassa perunalastuja, cashewpähkinöitä ja beef jerky -kuivalihaa.

Alko on perinteisesti keskittynyt laadukkaaseen juomavalikoimaan, jota on viime vuosina täydennetty maltillisesti esimerkiksi sesonkimakeisilla.

– Nyt käynnistyvä suolaisten naposteltavien pilotti on luonnollinen jatko tälle kehitykselle ja tuotteet on valittu tukemaan juomien makupariajattelua, tiedotteessa todetaan.

Tuotepäällikkö Jari Ahon mukaan Alkolle on tärkeää kuunnella asiakkaita ja uudistua pysyäkseen relevanttina ja kiinnostavana ostopaikkana.

– Erityisesti tuoteuutuuksissa meiltä usein kysytään, soveltuuko tämä Alkon ydintehtävään ja palveleeko se alkoholihaittojen ehkäisyä. Naposteltavat on meille lisäpalvelu, joka ei muuta Alkon ydintehtävää tai roolia alkoholijuomien vähittäismyyjänä. Pikkupurtavat täydentävät juomaostoksia, Aho perustelee tiedotteessa.

Päätökset mahdollisesta laajentamisesta muihin myymälöihin tehdään pilotin tulosten perusteella.