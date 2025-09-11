Verkkouutiset

Alkolukko toistuville rattijuopoille saa suomalaisten selvän tuen

  • Julkaistu 11.09.2025 | 07:35
  • Päivitetty 11.09.2025 | 07:35
  • Alkoholi, Autoilu
Alkoholi on yhä yleisin päihde kuolemaan johtaneissa tieliikenteen onnettomuuksissa.
Lähes puolet suomalaisista pitää alkolukkoa tärkeimpänä keinona parantaa liikenneturvallisuutta, selviää tuoreesta kuluttajakyselystä. Myös ajoterveyden merkitys on kasvanut aiemmasta.

Liikennevakuutuskeskuksen teettämässä kyselyssä 48 prosenttia vastaajista nosti tärkeimmäksi liikenneturvallisuustoimeksi alkolukon asentamisen toistuvasti päihtyneenä ajaneiden ajoneuvoihin. Vuonna 2023 samaa mieltä oli 27 prosenttia.

– Tulosten perusteella alkolukkoa pidetään tehokkaimpana keinona lisätä liikenneturvallisuutta. Tämä on vahva viesti päätöksenteolle konkreettisten toimien tarpeesta, sanoo Esa Räty Onnettomuustietoinstituutista.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan alkoholi on yhä yleisin päihde kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Myös tutkijalautakunnat kannattavat alkolukon käytön laajentamista.

Toiseksi eniten suomalaiset toivoisivat parannuksia teiden kuntoon (45 %) ja kolmanneksi ikäpoikkeusluvasta luopumista (43 %).

Ajoterveyden merkitys on noussut entistä selvemmin esiin. Tänä vuonna 38 prosenttia piti sitä tärkeimpänä ajamisen perusedellytyksenä, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 29 prosenttia. Samalla ajokortin voimassaolon rooli on laskenut, sillä tärkeimmäksi sen nimesi enää 21 prosenttia vastaajista.

Liikennevakuutuskeskuksen tilaaman tutkimuksen toteutti Bilendi Oy heinäkuussa 2025. Online-kyselyyn vastasi tuhat 18–76-vuotiasta suomalaista, ja otos on painotettu vastaamaan väestöä valtakunnallisesti.

Uusimmat
