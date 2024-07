Alkoholin kotiinkuljetus verkkokaupasta ollaan sallimassa – ”Askel sääntelyn keventämisessä”

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka mahdollistaisi kotimaan vähittäismyynnistä ostettujen alkoholijuomien toimittamisen suoraan vastaanottajalle. Lausuntoja voi antaa 30.8.2024 asti.

Alkoholijuomaa ei jatkossakaan saisi myydä eikä luovuttaa alaikäisille eikä vahvasti päihtyneille. Verkosta tilattaessa ostaja olisi velvollinen todistamaan ikänsä vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Viranomaiset valvoisivat ikärajojen noudattamista toimituksissa koeostojen avulla.

Kotimaan vähittäismyynnistä voisi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5-prosenttisia muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia ja sitä vahvemmat juomat tilattaisiin Alkosta.

Vähittäismyynnistä tilattuja alkoholijuomia saisi luovuttaa tilaajalle klo 9–21 ja Alkosta tilattuja juomia Alkon aukioloaikojen mukaisesti.

Alkoholijuomien toimitukseen kotimaisesta vähittäismyyntipaikasta vastaanottajalle pitäisi hakea erillinen alkoholijuomien toimituslupa, joka tulisi lakiin uutena lupamuotona vähittäismyyntiluvan ja anniskeluluvan rinnalle.

– Tämä on seuraava, edelleen hyvin maltillinen askel alkoholisääntelyn keventämisessä eurooppalaiseen suuntaan. Ennen muuta kyse on arjen helpottamisesta. Kun ruokaostokset tai ravintola-annokset yhä useammin toimitetaan kotiin, on tämä muutos kaivattua norminpurkua. Alkoholin kotiinkuljetuksissa on kuitenkin huolehdittu vastuullisuudesta: se on luvanvaraista, valvottua eikä alkoholia toimiteta alaikäisille eikä päihtyneille, sanoo tiedotteessa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Esityksellä toteutetaan oheinen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan mahdollistetaan myös Alkolle ja kotimaisille vähittäismyyntiluvallisille toimijoille alkoholin verkkokauppa sekä muut jakeluun ja noutoon perustuvat vähittäismyyntikonseptit, kuitenkin ikärajavalvonta turvaten.