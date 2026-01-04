Alkavalle viikolle povataan kireitä pakkaskelejä

Viikko alkanee kirpeässä pakkassäässä, ennustaa Foreca.

Viikko käynnistyy maanantaina vaihtelevan pilvisenä. Etelässä pakkasta on 15–20 astetta, ja paikoin elohopea voi vajota jopa 20 pakkasasteen alapuolelle. Maan keskiosissa pakkasta on 10–25 astetta ja Lapin selkeimmillä alueilla päästään hytisemään jopa 35–40 pakkasasteessa.

Tiistaina ja keskiviikkona pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosissa, ja lumikuuroja tulee etenkin eteläisessä Suomessa. Keskiviikkona lumisadealue leviää myös keskiseen Suomeen.

Viikon keskivaiheilla ankarimmat pakkaskelit hellittävät pilvisyyden ansiosta, ja etelässä lämpötila nousee tiistaina 5–15 pakkasasteeseen ja keskiviikkona 5–10 pakkasasteeseen. Maan keskiosissa lämpötila pysyy 10–20 pakkasasteen tuntumassa myös viikon keskivaiheilla.

Sen sijaan pohjoisessa lämpötilaan ei ole odotettavissa suuria muutoksia maanantaihin verrattuna.

Hivenen lämpimämmästä säästä ei kuitenkaan päästä nauttimaan kovin kauaa. Loppuviikosta ennuste povaa Suomen ylle korkeapainealuetta ja lumisateiden vähentymistä.

Loppuviikosta lämpötila vajoaakin maan eteläosissa jälleen 10–20 pakkasasteen tuntumaan, keskiosassa pilvisyydestä ja tuulesta riippuen taas 10–25 pakkasasteeseen.