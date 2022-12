Alkaako Taiwanissa verenvuodatus? Shokkiarvio sodasta

– Taiwan näyttää olevan valitettavan valmistautumaton mahdollisesti edessä olevaan verenvuodatukseen, toteaa Atlantic Council -ajatushautomon tutkija Damir Marusic.

Hän kertoo Wisdom of Crowds -alustalla julkaisemassaan kirjoituksessa vierailleensa hiljattain Taiwanissa ja keskustelleensa useiden taiwanilaisten tutkijoiden, liikemiesten ja asiantuntijoiden kanssa.

– Taiwanilaiset eivät yksinkertaisesti näytä ottavan turvallisuuteensa kohdistuvia uhkia läheskään yhtä vakavasti kuin useimmat tahot Washingtonissa, Marusic kirjoittaa.

– He ovat tietysti huolissaan. Se on pakon sanelemaa, varsinkin kun Kiina on pysyvästi muuttanut vallitsevan tilanteen Taiwaninsalmessa lähettämällä säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueelle sen jälkeen, kun USA:n edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vieraili Taiwanissa aiemmin tänä vuonna.

Marusic viittaa keskusteluihin paikallisten tutkijoiden kanssa ja toteaa, että taiwanilainen identiteetti on edelleen osittain hakemassa muotoaan.

– Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö taiwanilainen identiteetti olisi erkaantunut merkittävällä tavalla kiinalaisesta identiteetistä.

Taiwan, eli Kiinan tasavalta, toimii Taiwanin saarella. Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan ja on huolissaan, että Yhdysvallat olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979. Yhdysvallat on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

– Demokratian saapuminen ja juurtuminen Taiwanin rannoille vuonna 1996 on vain syventänyt eroja Manner-Kiinan kanssa, Marusic muistuttaa.

Damir Marusic kuitenkin korostaa, että erot eivät ole itsestään selviä ja kiveen hakattuja.

– Kun keskustelee yritysjohtajien ja politiikan asiantuntijoiden kanssa maan vauraassa pohjoisosassa, niin voi huomata, kuinka taiwanilainen identiteetti pitää sisällään erilaisia sävyjä. Mutta yleisesti uskotaan, että taiwanilaiset ymmärtävät kiinalaisia hyvin – joka tapauksessa paremmin kuin paniikissa oleva länsi.

– Meille vakuutettiin toistuvasti, että Kiinan presidentti Xi Jinping ei missään nimessä määräisi hyökkäystä Taiwaniin. Se ei olisi vain veljesmurha, vaan se olisi haitallista – se tarkoittaisi niin sanotusti kultaisen munan munivan hanhen tappamista.

Marusicin mukaan eräs puolustusasiantuntija jopa heitti ilmoille apean ajatuksen siitä, että Taiwan on puskurivaltio, joka todennäköisesti joutuu traagisella tavalla Kiinan ja USA:n välisten jännitteiden kierteeseen niiden kilpaillessa alueellisesta hegemoniasta.

– Hän ei varsinaisesti syyttänyt meitä (amerikkalaisia) sodasta, jota monet Washingtonissa pitävät väistämättömänä – ei aivan syyttänyt, mutta melkein.

Myös nuorilla on yhä ristiriitaisempia asenteita.

– Eräs konferenssin tutkija kertoi alustavista tutkimustiedoista, jotka viittaavat TikTok -sukupolven muodostamaan kulttuuriseen viehtymykseen Kiinaa kohtaan, erityisesti uusiutuneen kiintymyksen kautta mandariinikiinan kieleen, Marusic sanoo.

Damir Marusic kertoo näkevänsä Kiinan ja Taiwanin kriisissä selviä yhtäläisyyksiä Venäjän ja Ukrainan väliseen pitkään jatkuneeseen vastakkainasetteluun, joka on johtanut laajamittaiseen sotaan Moskovan aggression vuoksi.

– Taiwan on monella tapaa nyt siinä tilanteessa, jossa Ukraina oli ennen kuin Venäjän hyökkäys (Krimin miehitys) vuonna 2014 alkoi vahvistaa ukrainalaisten identiteettiä paljon voimakkaammin kuin mitä pitkä ja monimutkainen historia oli maalle suonut.

– Taiwanin tavoin monet ukrainalaiset, mukaan lukien ennen kaikkea presidentti Volodymyr Zelenskyi, eivät suostuneet tunnustamaan tosiasioita, kunnes oli melkein liian myöhäistä. He eivät voineet uskoa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin laittaisi kaiken peliin, kuten hän teki aiemmin tänä vuonna, vaikka kaikki todisteet osoittavat päinvastaista, Marusic toteaa.

Hänen mukaansa Taiwanin Akilleen kantapääksi voi osoittautua kykenemättömyys nähdä uhkaa, joka tuijottaa suoraan kohti.

Marusicin mielestä Taiwania kannattaa auttaa puolustautumaan samalla tavalla kuin länsimaat auttavat Ukrainaa.

– Emme auta Ukrainaa siksi, että se on demokratia, vaan pikemminkin siksi, että se on meidän kannaltamme erittäin järkevää.

Hän korostaa, että Ukraina heikentää onnistuneella tavalla yhtä Euroopan suurimmista revisionistisista valloista lännen näkökulmasta katsottuna suhteellisen alhaisilla kustannuksilla ja auttaa näin luomaan pohjaa kestävälle turvallisuusjärjestykselle Euroopassa.

– Taiwan on Yhdysvalloille eksistentiaalisesti paljon kriittisempi kuin Ukraina voisi koskaan uneksiakaan olevansa. Ja toisin kuin Ukrainan, Taiwanin puolustaminen tulee olemaan paljon kalliimpaa ja tuskallisempaa.

