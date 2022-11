Alfa-tv lopettaa toimintansa

Alfa-tv:n omistavan Brilliance Communications Oy:n hallitus päätti hakea yhtiön konkurssiin. Hakemus konkurssista on Alfa tv-uutisten mukaan jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Pesänhoitajan ottaessa yhtiön haltuunsa tv-kanavan toiminta loppuu.

Yhtiön mukaan ”hallitus on todennut, että yhtiön taloudellinen tilanne on kestämätön, yhtiön oma pääoma on menetetty ja yhtiö on maksukyvytön. Hallitus on myös arvioinut, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä hakeutua yrityssaneeraukseen”.

Alfa-tv:n omistajiksi lähtivät kesän 2021 osakeannissa yksityisinä tai yritystensä kautta muun muassa Harry Harkimo, Eero Lehti, Joni Nelimarkka, Toivo Sukari ja Heikki Salmela.

Yhtiö keräsi annilla varoja uutistoimintaansa. Brilliance Communicationsin omistaja on IRR-TV.