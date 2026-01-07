Alfa-PVP:n käyttäjille jaetaan lahjakortteja, yhdellä ehdolla

Helsingin kaupungin hoito- ja kuntoutuspalveluissa otetaan käyttöön kokeilu, jonka tarkoituksena on kannustaa huumeidenkäyttäjiä päihteettömyyteen. Kokeilu on suunnattu etenkin vaarallisen muuntohuumeen alfa-PVP:n eli ”peukun” käyttäjille. Kaupunki kertoo kokeilusta tiedotteessa.
Jos huumeita aiemmin käyttänyt henkilö onnistuu pysymään erossa huumeista, kaupunki lupaa palkita häntä erillisellä palkkiolla. Tiedotteen mukaan tämä voisi olla esimerkiksi lahjakortti. Uutta mallia kokeillaan kaupungin päihdehuollon laitospalveluissa.
– Päihdehoidossa ihmiset haastetaan miettimään, saisiko päihteettömyydestä elämään enemmän iloa kuin päihteiden käytöstä. Palkinto tulee tällöin usein viiveellä, ja sitä edeltää päihteiden käytön elämästä luopumisen surutyö, kaupunki huomauttaa tiedotteessa.
Alfa-PVP:n käyttö on yleistynyt Helsingissä räjähdysmäisesti viime aikoina. Uuden palkkiohoitomenetelmän lisäksi Helsingin kaupunki on ryhtynyt myös muihin toimenpiteisiin äkillisesti pahentuneen huumetilanteen parantamiseksi.
– Merkittävin muutos aiempaan verrattuna on vieroitushoitoon pääsyn nopeuttaminen. Syys-lokakuun vaihteessa muutimme prosesseja siten, että huumevieroitusta tarvitsevat pääsevät laitoshoitoon viimeistään seuraavana arkipäivänä, Helsingin päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen sanoo tiedotteessa.
Helsinki kertoo tehneensä panostuksia myös vieroitushoidon jälkeiseen kuntoutukseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Tähän kuuluu esimerkiksi koulujen päihdekasvatuksen lisääminen.
Kaupunki muistuttaa tiedotteessa, että kaikkien toimenpiteiden vaikutukset eivät näy heti, vaan vaikutukset voivat olla nähtävillä vasta viiveellä.