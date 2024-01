”Alexander Stubbin ympärille syntynyt näiden vaalien ilmiö”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kuvailee blogissaan, miten presidentinvaalin ”ilmiöt syntyvät tai eivät synny”.

– Nyt kun puolisen vuotta olemme tehneet presidenttiehdokas Alexander Stubbin kampanjaa, niin eilen vakuutuin, että näiden vaalien Ilmiö on syntynyt ja kasvanut hänen ympärilleen, Timo Heinonen kirjoittaa.

Kansanedustaja sanoo seuranneensa ilmiön syntyä mielenkiinnolla, kun ”se ei ole ollut aivan selvää ja orastavia liikkeitä on näkynyt monessakin suunnassa”. Hän kertoo, miten lauantaina pakkanen ei estänyt todella suurta määrää ihmisiä tulemasta Stubbin tapahtumiin.

– Porukkaa oli todella paljon liikkeellä ja kirjoitan jo heti tähänkin yhden keskeisen ja tärkeän huomion: Forssan torille tuli lauantaiaamuna ennen kymmentä jo useampi nuorten – ehkä lukiolaisten – ryhmä odottamaan Alexin tuloa. Kyllä, tämä on yksi ainakin minulle tärkeä signaali. Ja samaan aikaan torialue täyttyi kaiken ikäisistä ihmisistä.

Hämeenlinnassa ”ovet oli pakko laittaa kiinni ja yli puolet väestä jäi kävelykatu Reskan puolelle grillille odottelemaan ehdokkaansa tapaamista. Väkeä oli ehkä reilu pari sataa sisällä ja vähintään toinen mokoma ulkona. Ilmiön näki tässä”.

– Makkaragrillillä väki asettui jonoon, kun presidenttiehdokas Alexander Stubb tuli sisätiloista ulos. Jokainen sai oman hetkensä ehdokkaansa kanssa ja moni otti kuvia ja myös niitä legendaarisia selfieitä. Ilmassa oli suuren vaalin tuntua.

– Muistelimme siinä konkareiden kanssa aiempia vaaleja ja tätä samaa koimme viimeksi kuusi vuotta sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistön toisen kauden vaalikiertueella ja sitä ennen vuonna 2006. Ilmiöt syntyvät tai eivät synny.

Heinosen mukaan isossa roolissa on ehdokas itse ja hänen tapansa tehdä ja toimia.

– Energisyys tarttuu ja saa kampanjaväen innostumaan ja innostus näkyy. Väki on täysillä tekemässä ja keksii koko ajan jotain uutta. Se on hyvän nousujohteisen kampanjan sydän. Jos tyytyy niin hyytyy, mutta, kun tekee niin muutkin tekee vieläkin enemmän, kansanedustaja kirjoittaa.

Alexander Stubb kertoo Yle Uutisille, että väenpaljous on yllättänyt.

– On aivan uskomatonta nähdä, että meillä on ollut jokaisessa tilaisuudessa kymmeniä, satoja ja jopa yli tuhat ihmistä yhdessä. On tämä hienoa, Alexander Stubb totea Ylelle.