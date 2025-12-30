Alexander Stubbille huippuarvosanat IS-poliitikkoraadilta

Tasavallan presidentti Alexander Stubb saa huippuarvosanat Ilta-Sanomien poliitikkoraadilta. Raati koostui ulkopolitiikkaan perehtyneistä poliitikoista ja ulkopolitiikan ammattilaisilta. IS pyysi heiltä arviota Stubbin toisesta vuodesta presidenttinä.

Stubbin saamat arviot olivat erinomaisia. Valtaosa raatilaisista antoi Stubbille arvosanaksi 9 tai 10. Arviointiasteikkona käytettiin peruskoulun arvosteluasteikkoa 4–10.

Esimerkiksi europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) antoi Stubbille arvosanan 9+. Hän kehuu presidentin tyyliä energiseksi, aktiiviseksi ja kansainväliseksi.

Myös europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) kehuu Stubbin suoriutumista tasavallan presidenttinä. Niinistö kehuu etenkin Stubbin globaalia maailmankuvaa ja katsoo presidentin onnistuneen hyvin toiminnassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Ville Niinistö antaa Stubbille arvosanaksi 9.

Stubb saa raatilaisilta ylipäätään paljon kiitoksia kansainvälisestä osaamisestaan ja vahvasta roolistaan Ukrainan tukemisessa.

– Hän on tehnyt monia asioita oikein. Hän on hyvä luomaan kontakteja ja ylläpitämään suhteita, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo IS:lle.