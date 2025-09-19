Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
YK:n päämaja New Yorkissa. AFP/LEHTIKUVA/DANIEL SLIM

Alexander Stubb YK:n yleiskokoukseen

  • Julkaistu 19.09.2025 | 07:22
  • Päivitetty 19.09.2025 | 07:22
  • Alexander Stubb, YK
Yleiskokousviikon aikana tasavallan presidentillä on ohjelmassa päämiestason tilaisuuksia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa New Yorkiin, jossa presidentti johtaa Suomen valtuuskuntaa Yhdistyneiden kansakuntien 80. yleiskokouksen korkean tason viikolla 22.–25. syyskuuta.

Kokous juhlistaa YK:n 80-vuotista taivalta rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta.

Suomen kansallisen puheenvuoron presidentti Stubb pitää yleiskokouksessa keskiviikkona 24. syyskuuta.

Presidentti osallistuu myös YK:n korkean tason kansainväliseen konferenssiin Palestiinan kysymyksen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi ja kahden valtion ratkaisun toteuttamiseksi.

Lisäksi presidentti osallistuu Ukrainaa koskevaan korkean tason kokoukseen rauhan edistämiseksi ja ukrainalaisten lasten palauttamiseksi. Presidenttipari osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.

Yleiskokousviikon aikana Stubbilla on ohjelmassa myös muita päämiestason tilaisuuksia ja useita kahdenvälisiä tapaamisia.

Presidentin johtamaan Suomen valtuuskuntaan kuuluvat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.), sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Suzanne Innes-Stubb osallistuu YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä tilaisuuteen kokousosallistujien puolisoiden roolista rauhan ja hyvinvoinnin edistämisessä, Melania Trumpin järjestämään vastaanottoon ”Fostering the Future Together”, kokoukseen koulutuksesta Ukrainan selviytymisen selkärankana sekä Ruotsin isännöimään tilaisuuteen lasten oikeuksien puolesta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)