Alexander Stubb: Vladimir Putinin typeryys jää historiaan

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) kertoo ihmettelevänsä edelleen, miksi Venäjä päätti hyökätä Ukrainaan helmikuun lopulla.

Hän arvioi tuhoisan konfliktin jälkien korjaamiseen kuluvan useita sukupolvia.

– [Vladimir] Putinin aggression käsittämätön typeryys tulee jäämään viimeaikaisen historian suurimpana taktisena, strategisena ja moraalisena epäonnistumisena. Tämän korjaamisessa kestää sukupolvia, Alexander Stubb tviittaa.

Ex-pääministeri on nostanut esiin New York Times -lehden artikkelin hyökkäyksen taustoista. Venäläissotilaat passitettiin useissa tapauksissa taisteluun ilman riittäviä ammusvarantoja tai koulutusta. Aseiden käyttöohjeita on lehden mukaan otettu Wikipediasta.

Kiovan läheltä löytyneet tarvikkeet paljastivat hyökkääjän käyttäneen 1960-luvulta peräisin olevia vanhentuneita karttoja. Sotilaat viestivät usein tavallisten matkapuhelinten kautta, mikä paljasti yksiköiden sijainnit Ukrainalle.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin sanotaan yliarvioineen katastrofaalisesti omien asevoimiensa suorituskyvyn. Ukrainan vastarintaa ei osattu odottaa, sillä sodan ennakoitiin olevan ohi muutamassa päivässä.

