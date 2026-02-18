Alexander Stubb vierailee Pariisissa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Pariisiin maanantaina 23. helmikuuta 2026. Asiasta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.
Presidentti Stubb tapaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Élysée-palatsissa.
Tapaamisessa ovat esillä muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut sekä ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne.
