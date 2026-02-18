Verkkouutiset

Alexander Stubb vierailee Pariisissa

Keskusteluissa on esillä muun muassa Euroopan turvallisuustilanne.
Alexander Stubb. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Pariisiin maanantaina 23. helmikuuta 2026. Asiasta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

Presidentti Stubb tapaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Élysée-palatsissa.

Tapaamisessa ovat esillä muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut sekä ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne.

