Alexander Stubb: Venäjä pitää tuoda vastuuseen sotarikoksista

Suomen entisen pääministeri ja Firenzen EU-yliopiston professorin Alexander Stubbin mukaan Venäjä tulee saattaa vastuuseen sen tekemistä sotarikoksista.

Hän viittaa Ylen uutiseen, jossa kerrotaan, kuinka Venäjä pyrkii pakkovenäläistämään ukrainalaisia lapsia. Ylen artikkelissa kerrotaan Harkovalaisesta perheestä, joka Venäjän miehittäessä kaupunkia suostui miehittäjien vaatimukseen lähettää lapsensa kesäleirille Venäjän miehittämälle Krimille turvaan sodan kauhuilta.

Todellisuudessa leirin tarkoituksena oli venäläistää ukrainalaisia lapsia, eikä lapsilla ollut mahdollisuutta päästä itse pois leiriltä.

– Kauheaa ja sydäntä särkevää. Nämä ovat sotarikoksia, Stubb kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa Venäjän sotarikokset ovat ilmiselviä.

Horrible and heartbreaking. These are war crimes, pure and simple. Russia must be held accountable. From "summer camp" to "concentration camp".

Ukrainalaisen Vitalin, 16, unelmaleiri Krimillä olikin venäläisten ansa – ”Äiti, tämä on keskitysleiri!” https://t.co/AYNKMRsPwZ

