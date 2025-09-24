Alexander Stubb YK:ssa: Valloitussotien vastustaminen yhdistää

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan ihmiskunnalla ei ole koskaan aiemmin ollut käytössään nykyisen kaltaisia keinoja ja innovaatioita maailman kiireellisimpien ongelmien ratkaisemiseksi.

– Nykyinen suunta on kuitenkin monin tavoin väärä. Sotia on enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Maailma on yhä jakautuneempi, samoin yhteiskuntamme. Toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi laahaavat jäljessä, hän sanoi keskiviikkona pitämässään puheenvuorossa YK:n yleiskokouksen 80. istuntokauden yleiskeskustelussa New Yorkissa.

– Minulle suomalaisena Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ei ainoastaan muistuta minua menneisyydestämme, vaan se liittyy suoraan sen maailmanosan turvallisuuteen, jossa elän.

Stubbin mukaan yhtäältä nähdään hyökkäyssota, täydellistä piittaamattomuutta siviiliväestöstä sekä pyrkimyksiä horjuttaa niitä perusperiaatteita, joille kansainvälinen järjestys rakentuu. Toisaalta nähdään vapauden linnake, joka puolustaa oikeuttaan olemassaoloon ja omien valintojensa tekemiseen.

– Taistelu siitä, mitkä ovat tämän hyökkäyssodan laajemmat seuraukset, ei ole vielä ohi.

Viime aikoina on Yhdysvaltojen aloitteesta yritetty vakavasti löytää diplomaattista ratkaisua sotaan.

– Sotiin ei ole täydellisiä ratkaisuja. Samalla tiedämme, että kaikilla näissä asioissa tehtävillä päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia sekä Ukrainalle että sen ulkopuolelle.

– Tuskin mikään voi yhdistää YK:n laajaa jäsenkuntaa vahvemmin kuin valloitussotien vastustaminen. Hyökkäystä ei saa palkita. Vakavimmat kansainväliset rikokset eivät saa jäädä rankaisematta, Stubb sanoi.

Kahden valtion ratkaisu

Alexander Stubb muistuttaa, että Lähi-idässä Gazan siviilit kokevat valtavaa kärsimystä. Syvenevä humanitaarinen kriisi on saavuttanut sietämättömän tason ja on osoitus kansainvälisen järjestelmän epäonnistumisesta. Samaan aikaan Hamas pitää edelleen ihmisiä panttivankeinaan, ja monet ovat jo menettäneet henkensä.

– Gazaan on saatava välitön tulitauko. Humanitaariselle avulle on annetta turvallinen ja esteetön pääsy perille. Panttivangit on vapautettava.

Stubbin mielestä neuvottelujen on täytettävä Israelin ja Palestiinan turvallisuustarpeet. Lisäksi on turvattava palestiinalaisten itsemääräämisoikeus ja heidän oikeutettu oman valtion ja suvereniteetin tavoittelunsa. Vuonna 1967 alkaneen miehityksen on loputtava, ja kaikki rauhanprosessin viimeiset avoimet kysymykset on ratkaistava. Vastaavasti niiden maiden, jotka eivät ole tunnustaneet Israelia, on tehtävä se.

– Samalla kansainvälisen yhteisön on tuettava ja vahvistettava palestiinalaishallintoa, jotta se voi hallinnoida tehokkaasti koko Palestiinan aluetta. Tämä on ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto kahden valtion ratkaisun saavuttamiseksi. Vakaa Palestiina hyödyttää merkittävästi myös Israelin turvallisuutta.