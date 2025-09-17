Alexander Stubb: Valko-Venäjän käänne olisi Kremlin strateginen tappio

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin valtiovierailulla Latviaan 16.–17. syyskuuta korostuivat muun muassa maiden välinen puolustusyhteistyö, Itämeren alueen turvallisuus ja Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan.

Kahdenvälisissä keskusteluissa vierailua isännöineen Latvian presidentin Edgars Rinkēvičsin kanssa käsiteltiin Stubbin mukaan myös Valko-Venäjää ja sen pitkäaikaista diktaattoria Aljaksandr Lukašenkaa.

– Olemme molemmat tavanneet Lukašenkan muutaman kerran, ja siinä missä Valko-Venäjä on Venäjän hyökkäyssodan mahdollistaja, me näemme sen myös tasapainoilevan, Stubb sanoi Verkkouutisille.

Hän kertoi jakavansa valkovenäläisten oppositiojohtajien yhä uudelleen toistaman toiveen, että Valko-Venäjää ei unohdettaisi.

– Se päivä, jona kykenemme käännyttämään Valko-Venäjän demokratian tielle kohti länttä, on strateginen tappio Venäjälle, hän totesi.

– Valitettavasti niin kauan kuin Lukašenka on puikoissa, en näe tällaista kehitystä, ja sen takia se pakotepolitiikka ja muu toiminta, jota meillä on Valko-Venäjän suuntaan, saa olla ihan yhtä vahvaa kuin mitä se on ollut Venäjän suuntaan, hän painotti.

Vierailun aikana käyttämissään puheenvuoroissa Stubb korosti useaan otteeseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen niin sanotun NB8-yhteistyöformaatin kasvavaa merkitystä. Verkkouutisille hän muistutti kaikkien Pohjoismaiden ja kaikkien Baltian maiden olevan Naton jäseniä. Norjaa ja Islantia lukuun ottamatta kaikki kuuluvat myös EU:hun, ja myös maantieteellinen sijainti yhdistää.

– Nyt olemme menossa kohti maailmaa, jossa alueellinen yhteistyö vahvistuu entisestään, ja sen ulottuvuuksiin kuuluvat myös turvallisuuskysymykset, hän sanoi.

Yhteistyö voi hänen mukaansa toteutua erilaisissa alueellisissa kokoonpanoissa – esimerkiksi Norjan, Ruotsin ja Suomen toimintana Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan alaisuudessa, NB8-formaatin puitteissa tai siten, että mukana ovat myös Puola ja Saksa.

– Olemme maantieteellisesti ja arvopohjaisesti samankaltaisia maita, jotka tekevät läheistä yhteistyötä taloudessa, turvallisuudessa ja kahdessa avaininstituutiossa, eli EU:ssa ja Natossa, hän kiteytti.

Tasavallan presidentin ja hänen puolisonsa, rouva Suzanne Innes-Stubbin vierailu käynnistyi tiistaina Riiassa, jossa presidentti Rinkēvičs otti presidenttiparin vastaan juhlallisin seremonioin. Stubb tapasi ensimmäisenä vierailupäivänä myös muun muassa pääministeri Evika Siliņan ja parlamentin puhemies Daiga Mieriņan. Keskiviikkona presidenttipari vieraili Suomen jääkäriliikkeen perintöä vaalivassa Liepājan (saks. Libau) rannikkokaupungissa.

Verkkouutiset seurasi valtiovierailua paikan päällä Latviassa.

