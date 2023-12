Alexander Stubb: Ulkopolitiikassa valinta on usein pahan ja pahan väliltä

Iltalehden Kartanlukijana Soini –podcastissa Timo Soini on haastatellut itsenäisyyspäivänä julkaistuun jaksoon presidenttiehdokas Alexander Stubbia.

– Ulkopolitiikassa on se mielenkiintoinen, että joudut tekemään joka päivä arvovalintoja. Ja aika usein puhutaan, että se arvovalinta on hyvän ja pahan välillä. Mutta itse asiassa aika usein se on pahan ja pahan väliltä, Alexander Stubb pohtii ulkopolitiikan monimutkaisuutta.

– Pitää tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka eivät koskaan… no, eivät tunnu hyvältä.

Entiset ulkoministerit Soini ja Stubb puhuvat myös kesän 2015 tapauksesta, kun Venäjän duuman puhemies Sergei Naryshkinia ei päästetty Suomeen Helsingin Etyj-juhlaistuntoon. Tuolloinen tuore ulkoministeri Soini kertoo olleensa aika yksin ja vain Stubbin puolustaneen päätöstä.

– Tottahan toki. Se oli minusta ihan itsestäänselvyys. Ei vain se, että valtiovarainministeri tukee ulkoministeriä, vaan myös se, että jos on Euroopan unionin määrittelemä pakotelista niin siitä pidetään kiinni, Alexander Stubb muistelee.

Stubb kysyy retorisesti, miltä nyt näyttäisi, jos Etyjin juhliin Suomeen päästettäisiin Venäjältä pakotelistalla olevia.

– Suoraan sanoen: eihän se missään nimessä käy. Ja tätä piti puolustaa, Stubb huomauttaa oikeusvaltiosta.

Alexander Stubb sanoo politiikassa mukana olevilla olevan jonkinlainen pakkomielle siitä, että pitää aina olla oikeassa.

– Minä taas mietin sen ihan toista kautta: jos olen jossain ollut väärässä, olen oppinut jotain uutta. Pitää olla itselleen vähän enemmän armollinen, Stubb pohtii.

Alexander Stubb sanoo, että ”politiikan peruslähtökohtahan on se että välittää”.

– Ihmiset tekevät sen eri tavalla. Sinä (Soini) ja minä ollaan molemmat sosiaalisia. Me voidaan olla läsnä. Me voidaan keskustella. Varmaan monella on meistä kuva julkisuuden kautta, mutta se mielikuva on joskus jopa voinut muuttua kun tapaa henkilökohtaisesti tai saa puhelun. Ihmisiä me kaikki ollaan.