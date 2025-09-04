Alexander Stubb turvatakuista: Ensisijainen vastuu on Ukrainan armeijalla

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Pariisissa Ukrainan tukijamaiden kokoukseen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi tiedotustilaisuudessa, että 26 maata on ilmoittanut valmiuden osallistua Ukrainan puolustuksen tukemiseen maalla, merellä ja ilmassa. Yhdysvaltain kanta selviää myöhemmin.

Alexander Stubbin mukaan keskiviikon ja torstain kokouksissa käytiin läpi ajankohtaista tilannetta ja käsiteltiin turvatakuita, joissa myös Suomi on mukana. Turvatakuut voidaan toimeenpanna tulitauon tai rauhansopimuksen jälkeen.

– Ukrainalle annettava tuki ei ole pois meidän turvallisuudestamme. Itse asiassa päinvastoin, presidentti sanoi.

Stubbin mukaan Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista halua rauhaan. Ukrainan tukijamaat olivat samaa mieltä siitä, että painetta on lisättävä Vladimir Putinin saamiseksi mukaan neuvottelupöytään.

Alexander Stubb muistutti, että rauhanprosesseissa otetaan usein kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan reagoineen myönteisesti Euroopan osuuteen turvatakuissa. Trumpin asettama neuvottelujen määräaika Venäjälle umpeutui maanantaina.

– Kun on kyse turvatakuista, on ensisijainen vastuu Ukrainalla ja Ukrainan armeijalla, Alexander Stubb totesi.

Tasavallan presidentti sanoi, että Suomen konkreettisen osallistumisen suunnittelu turvatakuisiin aloitetaan nyt. Linjaukset sovitaan yhdessä pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kanssa.