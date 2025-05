Alexander Stubb tapasi Friedrich Merzin: Arvostan Saksan vahvistuvaa johtajuutta

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi tiistaina Saksan liittokansleri Friedrich Merzin presidentin virka-asunnolla Kultarannassa.

– Arvostan Saksan vahvistuvaa johtajuutta Euroopan turvallisuuden lujittamisessa. Suomi ja Saksa tekevät yhteistyötä kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saavuttamisesta Ukrainaan. Keskustelimme myös Lähi-idän tilanteesta, presidentti Stubb kertoo Facebookissa.

Liittokansleri Merz tuli Suomeen maanantaina, jolloin hän osallistui pohjoismaisten pääministereiden illalliselle Turun linnassa. Tiistaina pääministeri Petteri Orpolla (kok.) ja liittokansleri Merzillä oli kahdenvälinen tapaaminen Suomen Joutsen -aluksella Turussa.

Myös pääministeri Orpo nosti esille Saksan merkityksen.

– Euroopan turvallisuudessa Saksa on keskiössä. Sen rooli Ukrainan tukemisessa on ollut elintärkeä. Saksan päätös kasvattaa merkittävästi puolustuspanostuksia on historiallinen käännekohta koko Euroopalle, pääministeri totesi.