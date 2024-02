Alexander Stubb: Tämä on voitto suomalaiselle demokratialle

Lauantai on presidentinvaalin toisen kierroksen ja koko vaalien viimeinen kampanjapäivä ennen sunnuntain vaalipäivää. Presidenttiehdokas Alexander Stubb kiertää pääkaupunkiseutua lauantaina seitsemässä eri tilaisuudessa.

Espoon Tapiolan Ainoa-kauppakeskuksessa Stubb sanoi yhä korostavansa, että Suomelle käy hyvin, kävi vaaleissa miten kävi.

– Me voimme olla ylpeitä siitä, että me kykenemme tässä maailmantilanteessa käymään näin sivistyneen, toista kunnioittavan kampanjan. Tämä on voitto suomalaiselle demokratialle, Alexander Stubb sanoi.

Aiemmin Stubb totesi, että ”on hirveän vaikea nähdä että missään muualla maailmassa voitaisiin käydä näin reilu, rehti ja puhdas kampanja”.

– Tämä demokratia on aina puolustamisen arvoinen. Se että me kykenemme Suomessa käymään tällaisen kampanjan on myös malliesimerkki maailmalle.

Tapiolassa Alexander Stubb sanoi, että uudessa maailmassa uuden aikakauden luominen on yksi presidentin päätehtävistä.

– Tasavallan presidentti Sauli Niinistöhän puhui neljästä pilarista. Niistä nyt kaksi on poissa, Venäjä ja sääntöpohjainen järjestelmä. Käännymme enemmän länteen ja panostamme enemmän puolustukseen, hän pohti.

– Nythän meidän retoriikkamme on ollut hirveän sotaista. On ollut paljon pelottelun ilmapiiriä, ja meidän ruutujen kautta me saamme konfliktia ja sotaa… Pitää muistaa, että tasavallan presidentin päätehtävä on rauha. Se, että tässä maassa säilyy rauha, ja että hän kykenisi välittämään rauhaa myös muualla.

– Tätä ei pidä koskaan unohtaa. Me kaikki suomalaiset olemme rauhan asialla ja ylpeitä siitä, Stubb sanoi saaden yleisöltä aplodit.