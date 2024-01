Alexander Stubb: Tämä on se rooli, joka Suomen pitää ottaa

MTV:n suuressa vaalitentissä keskiviikkona kokoomuksen Alexander Stubb teki ulkopoliittisia ehdotusta. Stubbin mielestä Suomi kuuluu amerikkalaisten – tai Donald Trumpin – kymmenen strategisen tärkeimmän kumppanin joukkoon maailmassa.

– Uskallan väittää, että me olemme aika hyvässä asemassa, Alexander Stubb sanoi.

Alexander Stubb sanoi vaalitentinkin keskustelun Yhdysvalloista ja Ukrainasta osoittavan, että Suomi on maailmanpolitiikan keskiössä.

Hän jatkoi sarjalla ehdotuksia seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Ensimmäinen liittyi siihen, että Suomi johtaa ensi vuonna puhetta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjissä – Stubb ei sanojensa mukaan tiedä, onko Etyj ”ikään kuin haudattavana silloin” tai tuleeko sille uusi nouseminen.

– Toinen ehdotus, joka ei ole ollut esillä. Me olemme uusi Nato-maa. Minun mielestäni Suomen pitäisi ottaa hoidettavakseen Nato-huippukokous 2026 tai 2027. Se vahvistaa myös amerikkalaisten läsnäolon täällä ja amerikkalaisten sitoutumisen, Alexander Stubb esitti.

– Ja kolmas. Koska me uskomme kansainvälisiin instituutioihin ja sääntöihin, kolmas tärkeä instituutio on meille YK, ja siellä meidän täytyy päästä turvaneuvoston kiertäväksi jäseneksi -29 tai -30.

– Silloin kuuden vuoden aikana me hoidamme Etyjiä, Natoa ja YK:ta. Tämä on se rooli, joka Suomen pitää ottaa seuraavien vuosien aikana.

Alexander Stubbin mukaan EU:n ja Naton tulisi tehdä Ukrainan tukemiseksi ainakin kolme asiaa.

Noin 300 miljardia euroa venäläisiä varoja on jäädytetty. Ne pitäisi Stubbin mukaan ”irrottaa suoraan Ukrainan avuksi” siitä huolimatta, että asiassa voi olla kansainvälisiä oikeudellisia ongelmia.

– Toinen. Olen ehdottanut että EIB:n, Euroopan investointipankin, pitää ruveta lainoittamaan aseteollisuutta, Stubb totesi.

– Ja kolmas on se, nyt kun me puhumme tästä sodasta. Me olemme asemasodassa, ja se tulee kestämään kauan. Kaikista tärkein pidäke on se, että Euroopan maat ja Yhdysvallat antavat selkeän polun Ukrainan EU-jäsenyydelle ja Ukrainan Nato-jäsenyydelle.