Alexander Stubb lähtee presidenttiehdokkaaksi

Firenzen EU-yliopiston professori ja entinen pääministeri Alexander Stubb lähtee kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Hän ilmoitti asiasta keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi maanantaina, että puoluehallitus on yksimielisesti valtuuttanut hänet pyytämään Stubbia puolueen ehdokkaaksi ilman jäsenäänestystä.

– On suuri kunnia, että minua on pyydetty ehdolle. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa vastaus on yksiselitteinen. Kun isänmaa kutsuu, silloin mennään, Stubb sanoi.

Tiedotustilaisuudessa hän sanoi toivovansa, että hänen kokemuksellaan ja näkemyksillään on kysyntää ”tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa”.

Stubbin mukaan seuraava presidentti astuu maailmaan, joka on murroksessa ja osittain turvattomampi ja hauraampi kuin se maailma, johon on totuttu vuoden 1989 jälkeen.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan pani maailmanjärjestyksen uusiksi ja mannerlaatat liikkeelle. Yksi seuraavan presidenttikauden tärkeimmistä tehtävistä on tehdä työtä sen eteen, että sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä säilyy.

– Tässä tulee menemään ainakin kymmenen vuotta ennen kuin uudempi maailmanjärjestys rupeaa ottamaan muotoaan, hän jatkoi.

Hän sanoi olevansa huolissaan yhä enemmän sisäpoliittisesta tilanteesta. Tasavallan presidenttinä Stubb haluaisi etsiä suomalaisista enemmän yhdistäviä kuin jakavia tekijöitä.

– Olemme pieni kansakunta. Meillä ei ole varaa jakaantua kahteen leiriin tai polarisoitua.

Presidenttinä hän nostaisi esiin kolme keskeistä asiaa.

– Me tarvitsemme avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen. Jokaisessa tilanteessa etusijalla on Suomen etu.

Tilaisuuden lopuksi Stubb painotti, että kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta yhdestä asiasta kuitenkin.

– Suomen etu aina ja yhdessä.

Presidentinvaali pidetään 28. tammikuuta 2024. Mahdollinen toinen kierros on 11. helmikuuta 2024.