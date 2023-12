Alexander Stubb suosituin presidenttiehdokas HS:n mittauksessa

Kokoomuksen Alexander Stubbia äänestäisi 24 prosenttia tutkimukseen osallistuneista, jos presidentinvaalit järjestettäisiin nyt. Valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haaviston kannatus on 22 prosenttia, kertoo Helsingin Sanomat.

Presidenttiehdokkaiden kannatukset ovat muuttuneet vain vähän marraskuusta.

Perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho on kolmantena. Häntä äänestäisi nyt 13 prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Halla-aho meni ohi valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokas Olli Rehnistä, joka saisi yhdeksän prosentin kannatuksen.

Vasemmistoliiton Li Anderssonia kannattaa seitsemän prosenttia. SDP:n Jutta Urpilaista kannattaisi viisi prosenttia äänestäjistä.

Mika Aaltola on pudonnut neljään prosenttiin. Kristillisdemokraattien Sari Essayh saa kahden prosentin kannatuksen ja Liike nytin Harry Harkimo yhden prosentin.

Kannatusluvut muuttuvat hiukan, kun kannatusta kysyttiin niiltä, jotka aikovat varmasti äänestää seuraavissa presidentinvaaleissa. Tässä joukossa Stubb sai 27, Haavisto 23, Halla-aho 14 ja Rehn kymmenen prosentin kannatuksen. Muiden suosio jää alle kymmenen prosentin.

Stubb voittaisi kaikki kuusi vastustajaansa toisella kierroksella. Tiukinta olisi Pekka Haavistoa vastaan. Stubb saisi 55 prosenttia ja Haavisto 43 prosenttia. Tilanne oli jokseenkin sama marraskuussa.

Tutkimusaineisto on koottu Verianin (entinen Kantar Public) käyttämässä Kantar Forum -internetpaneelissa 20.–21.12.2023. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 398. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 2,6 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.