Alexander Stubb: Suomi pidetään maailman yhtenä parhaista maista

Presidenttiehdokas Alexander Stubbin tulo paikalle veti perjantaiaamuna Helsingin keskustan Stubbila-kahvilan täyteen väkeä. Ehdokkaan luo jonotettiin jälleen pitkässä jonossa hakemaan oma framie, joka on vaalien uutuussana ja tarkoittaa selfiekuvaa kehyksen kanssa.

Alexander Stubb kuvaili puheessaan, millainen Suomi hänen mukaansa voisi olla kymmenen vuoden päästä.

– En näe mitään syytä sille, miksi emme edelleen olisi yksi maailman parhaista maista elää. Jos kaikkia mittareita katsotaan – ympäristö, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, oikeusvaltio, vähiten korruptoitunut, sananvapaus, media ja jopa onnellisuus – niin huomataan, että me olemme aina Top 5:ssä, Alexander Stubb sanoi.

– Se on minulle ainakin aika häkellyttävä fakta, jonka ääreen kannattaa aina pysähtyä. Koska miettikää missä me olimme 1917. Absoluuttisessa köyhyydessä. Nyt olemme vähän yli sadassa vuodessa nousseet sille tasolle missä olemme.

Stubbin mielestä se perustuu avoimeen yhteiskuntaan, jolla on vahva demokraattinen liberaali perinne, hyvinvointiyhteiskunta ja suomalainen asenne.

– En näe mitään syytä, ettemme olisi yhtä hyvässä hapessa kuin nyt. Itse asiassa huomattavasti vielä paremmassa, Stubb ennusti vuotta 2034.

– Mutta se tarkoittaa myös sitä, että silloin emme voi yhteiskuntana jakautua. Otetaan Yhdysvallat varottavana esimerkkinä. Se on tällä hetkellä vahvasti kahtia jakautunut yhteiskunta, jossa poliittinen ilmapiiri on täysin toksinen. Sitä meidän pitää varoa.

– Mutta yhtenäisenä me pärjäämme aina hyvin. Sen takiahan meidän teemammekin on ”Yhdistävä tekijä”. Vaalikampanjan loppumetreillä on presidenttiehdokkaan mukaan nyt ”oikein hyvät tunnelmat” ennen sunnuntain vaalipäivää.

– Viisi ja puoli kuukautta ollaan nyt menty, rakennettu kampanja rauhassa ja maltilla, kierretty maata ristiin rastin poikin, Alexander Stubb kuvaili.

– Sanon ihan suoraan että hyvä tunnelma johtuu siitä, että meillä on kaikkialla ollut paljon ihmisiä. Kahdestaan tässä jutellessa voisi olla vähän tylsempää.

Stubb arvelee kampanjansa käyneen noin 120 paikkakunnalla, mutta pidettyjen tilaisuuksien määrää hän ei uskalla laskea.

– On ollut hyvä matka. Ja on ollut hirveän kiva myös nähdä, että (kaikkien) kampanja on ollut aika reilu ja rehti. On ollut hyviä keskusteluja, rakentavia keskusteluja. Eilen nyt oli sitten vähän kiivaampaa, mutta oletan että se kuuluu vähän tähän loppumetreille.

Kyseinen eilinen Ylen vaalitentti, viimeinen suuri tv-vaalitentti, oli presidenttiehdokkaalle tentti numero 44.

– Minulle tuli sellainen 2015 deja vu -tunne, että onkos tässä eduskuntavaalit, Stubb ihmettelee Ylen tentin puheenaiheita.

– Olisin hirveän mielelläni puhunut arvopohjaisesta realismista.