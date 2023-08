Alexander Stubb: Suomen rakennettava uutta länsipolitiikkaa, idealismin aika on ohi

Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi lupautunut Alexander Stubb kommentoi mahdollisia odotuksia tulevalle Suomen tasavallan presidentille Kokoomuksen puoluepäivillä lauantaina Helsingissä. Stubbin mukaan tulevalta presidentiltä odotetaan erityisesti kahta asiaa.

– Yksi on kansainvälisten suhteiden ja ulkopolitiikan hoitaminen, joka tänä päivänä tarkoittaa sitä, että rakennetaan uutta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, uutta länsipolitiikkaa, uusi suhteita Yhdysvaltoihin ja suurvaltoihin ympäri maailmaa. Idealismin aikakausi on ohi, Stubb totesi, Stubb sanoo.

– Toinen asia on luoda Suomeen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me elämme tällä hetkellä vahvasti kahtiajakautuneessa yhteiskunnassa. Me näimme sen edellisen hallituksen aikana ja me näemme sen keskustelun, jota käydään tämän hallituskauden aikana.

Stubbin mukaan presidentti voi toimia Suomessa yhteishengen ja yhteisen keskustelukulttuurin luojana.

Stubb on noussut useissa kannatuskyselyissä tässä vaiheessa tiedossa olevien ehdokkaiden kanssa kärkikolmikkoon. Stubb kertoo kannatuksen tuntuvan hyvältä, mutta kuvaa tulevaa matkaa pitkäksi.

– Vaaleihin on nyt viisi kuukautta aikaa, pitkä on matka. Tämä on tämmöinen kestävyyslaji. Gallupien tuijottaminen tässä vaiheessa ei ole hirveän tärkeätä, Stubb toteaa.

Stubb kertoo, että ei halua etsimällä etsiä eroja muista ehdokkaista, vaan rakentaa kampanjaa rauhassa. Lisäksi hän katsoo, että on myös ennenaikaista kommentoida yksityiskohtaisesti kampanjan tulokulmaa.

– On paljon hyviä ehdokkaita. Minä en ole ollenkaan huolissani siitä, että Suomi ei ole näiden vaalien jälkeen hyvissä käsissä.

Stubb katsoo, että äänestäjät pystyvät itse miettimään, kuka on mieluisin ehdokas ja tekemään tästä johtopäätöksen.

– Me rakennetaan sitä kampanjaa ihan kaikessa rauhassa ja maltilla ja se vie sitten oman aikansa. Varmasti sieltä nousee tietyt kärkiteemat, mutta täytyy myös muistaa, että meidän on reagoitava maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Siinäkin voi nousta tässä seuraavien kuukausien aikana erilaisia teemoja.

Puoluepäivillä esitetyssä puheessaan Stubb kuvasi tulevaa kampanjaa viisivaiheiseksi, jossa on tarkoitus ensimmäiseksi kiertää kaikki vaalipiirit. Intensiivisemmät vaiheet olisivat joulun jälkeen sekä mahdollisen toisen kierroksen aikana.

Stubb katsoo tärkeäksi seitsemän vuoden poissaolon jälkeen kiertää vaalipiirejä ja tunnustella eri alueiden mielenkiintoa. Stubbin mukaan puolueen rivit ovat suorassa ja se on yhtenäinen.

– Tunnen velvollisuudeksi sen, että käyn ikään kuin esittäytymässä uudestaan piireillä ja kokoomuslaisille. Kyllähän he tietysti muistavat ja nyt ovat seuranneet, miten olen itse yrittänyt sanoittaa Suomen asemaa kansainväliselle medialle, Stubb kertoo.

Presidentinvaalien kampanjoinnista on peloteltu tulevan likainen. Stubb kuitenkin toivoo, että näin ei kävisi ja nostaa varoittavaksi esimerkiksi Yhdysvallat.

– Tutkijana ja muutoin Yhdysvalloissa asuneena seurannut, mitä tapahtuu demokratialle siinä vaiheessa, kun se muuttuu likaiseksi ja loanheitoksi. Toivon, että Suomessa ei tällaistä kehitystä nähdä, Stubb sanoo ja kehottaa myös suomalaisia varautumaan mahdollisiin trolleihin kampanjoiden aikana.

Kokoomus valitsee presidenttiehdokkaan virallisesti puoluekokouksessa lokakuussa.