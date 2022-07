Alexander Stubb: Sota Ukrainassa on järjettömin sota koskaan

Suomen entisen pääministerin professori Alexander Stubbin (kok.) mukaan Venäjän aloittama sota Ukrainassa on “nykyajan järjettömin”.

– Yritän ymmärtää, yritän selittää ja yritän selvittää, miksi [presidentti Vladimir] Putin ja Venäjä hyökkäsivät Ukrainaan… enkä yksinkertaisesti voi [ymmärtää], Stubb kirjoittaa Twitterissä.

– Kaikki sodat ovat järjettömiä, mutta tämä on luokiteltava nykyajan järjettömimmäksi sodaksi. Yksinkertaista ja täyttä typeryyttä, Stubb toteaa.

– Jokainen osapuoli häviää kaikin tavoin.

I am trying to understand, trying to explain and trying to make sense why Putin and Russia attacked Ukraine…and I simply can’t.

All wars are senseless, but this must rank as the most senseless wars in modern times. Simple and utter stupidity. Lose-lose on all accounts.

— Alexander Stubb (@alexstubb) July 12, 2022