Alexander Stubb rauhasta: Pientä toiveikkuutta on ilmassa

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan sodassa on tällä hetkellä kolme mahdollista kehityskulkua.

– Ensimmäinen skenaario on, että sota jatkuu sellaisenaan asemasotana. Toinen on se, että syntyy rauha, ja kolmas on se, että jompikumpi tulee tämän sodan häviämään kärsien, Stubb sanoi tavatessaan politiikan toimittajia Presidentinlinnassa.

Presidentin mukaan vastausta ei ole siihen, miten lähellä rauhaa ollaan.

– Sen eteen tehdään jatkuvasti yhteistyötä. Pientä toiveikkuutta on ilmassa, Stubb totesi.

Rauha tai aselepo muuttaisi Stubbin mukaan turvallisuustilannetta.

– Keskeistä tässä on se, miten vahvat turvatakuut Eurooppa ja Yhdysvallat antavat Ukrainalle. Mitä vahvemmat turvatakuut, sitä enemmän joukot pysyvät Ukrainan lähettyvillä. Mitä heikommat turvatakuut, sen kauemmas joukot lähtevät.

Sodan päättyminen tulee Stubbin mukaan näkymään Suomessa siten, että Venäjä tulee ryhmittämään enenevässä määrin joukkoja itärajalle.

– Henkisesti kannattaa valmistautua siihen. Se on ihan normaalia Venäjän puolustuspoliittista strategiaa, ja erityisesti nyt Suomen ollessa Nato-maa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin neuvonantaja tapasi hiljattain Venäjän diktaattori Vladimir Putinin Moskovassa. Stubbilta kysyttiin korkean tason yhteyksien avaamisesta Venäjälle. Hänen mukaansa kaksi muutosta on tapahtunut.

– Ensimmäinen on se, että Eurooppa haluaa olla niissä pöydissä, missä päätöksiä tehdään. Olemme tässä samalla sivulla tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja Ukrainan kanssa. Varsinainen suora kontakti Venäjään vielä puuttuu. Se itse asiassa johtuu siitä, että venäläiset eivät halua eurooppalaisia pöytään, Stubb viittasi rauhankeskusteluihin.

– Ja toinen on tietysti se, että olemme lähestymässä sitä hetkeä, jolloin tämä sota loppuu. Tiedostamme sen, että silloin varmasti suhteet Venäjään alkavat uudelta pohjalta.

Suhde Venäjään ei Stubbin mukaan tule olemaan samanlainen kuin ennen sotaa.

– Tosiasia kuitenkin on, että Venäjä on meidän naapurimme. Jossain vaiheessa me solmimme Venäjän kanssa suhteet uudelleen, hyvin käytännönläheisesti, rauhallisesti ja maltilla, hän sanoi.

– Jossain vaiheessa tilanne avautuu, mutta sen aika ei ole nyt.