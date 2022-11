Alexander Stubb: Rauha edellyttää Venäjän vetäytymistä

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) kirjoittaa Twitterissä, että rauha Ukrainassa edellyttää Venäjän vetäytymistä.

Hän viittaa Financial Timesin artikkeliin, jonka mukaan italialaiset vaativat asetoimitusten lopettamista Ukrainaan Roomassa pidettävällä rauhanmarssilla.

– Jos haluat rauhaa, marssi Moskovassa, vaadi Brysseliltä lisää pakotteita Venäjälle ja vaadi Roomalta lisää aseita Ukrainalle. Tie rauhaan on Venäjän vetäytyminen, Stubb tviittaa.

If you want peace:

1. March in Moscow.

2. Ask Brussels for more sanctions on Russia.

3. Ask Rome for more arms to Ukraine.

The path to peace is Russian withdrawal.

Italians demand end to arm shipments to Ukraine in Rome peace march via @FT

https://t.co/NAQaEToa5o

— Alexander Stubb (@alexstubb) November 6, 2022