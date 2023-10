Alexander Stubb Radio Ålandille: Maana meillä ei ole varaa kahtiajakoon

Kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb kiersi tiistaina Ahvenanmaata. Maarianhaminassa hän puhui paikallisten moderaattien järjestämässä avoimessa tilaisuudessa.

Radio Ålandin haastattelussa Stubb sanoi, että Suomen seuraavalla presidentillä on kaksi haastetta. Ensimmäinen on hänen mukaansa ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne, jossa hän sanoo olevansa ”aika rauhallinen” uskottavan puolustuksen, Nato- jäsenyyden ja EU-jäsenyyden sekä tulevan USA:n kanssa tehtävän DCA-sopimuksen ansiosta.

Toinen haaste on Suomen ”puolittuminen”, josta Stubb sanoo olevansa hieman enemmän huolissaan.

– Minusta meillä ei ole maana varaa polarisoitua (jakautua voimakkaasti kahtia), kuten esimerkiksi USA, Alexander Stubb sanoi Radio Ålandille.

Stubb toivotti onnea kaikille Ahvenanmaan 15. lokakuuta 2023 pidettävien maakuntavaalien ehdokkaille.

Ehdokkaalta kysyttiin, mitä hän pitää omina vahvuuksinaan kisassa. Stubb arveli, että hänen kokemuksensa ulkoministerinä, pääministerinä, ulkomaankauppa- ja eurooppaministerinä sekä valtiovarainministerinä pitäisi olla hyödyksi tasavallan presidenttinä. Hän viittasi myös laajaan kansainväliseen kokemukseensa virkamiehenäkin ja tutkijanakin.

– Mutta: sanoessani tämän se ei tarkoita, että olisi huonoja ehdokkaita. Minusta vaali tulee menemään hyvin Suomen kannalta, käy miten tahansa, hän kehui muita presidenttiehdokkaita.

Stubb kieltäytyi arvioimasta kannatustaan. Hänen mukaansa gallupit näyttävät hyviltä ja niistä saa energiaa.

– Mutta hei: viikko politiikassa on pitkä aika. Kaksi viikkoa on ikuisuus. Neljä kuukautta on – se on hyvin, hyvin kaukana, Stubb naureskeli vaalin ajankohtaa tammikuussa 2024.