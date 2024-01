Alexander Stubb: Toinen kierros tulee olemaan rakentava

Vaalien ykköskierroksen voittanut presidenttiehdokas Alexander Stubb puhui ennakkoäänten tulosten tultua julki kello 20 jälkeen kokoomuksen valvojaisissa.

Ennakkoäänet näyttivät Alexander Stubbille 28,3, Pekka Haavistolle 25,8, Jussi Halla-aholle 16,1 ja Olli Rehnille 15,5 prosenttia äänistä.

– Se että me saamme noin paljon ääniä tähän alkuun tuntuu valtavan hyvältä, Alexander Stubb kommentoi.

– Täytyy myöntää että kampanja on ollut kaikin puolin hieno. Mutta tällaista kiitollisuuden tunnetta minulla ei kyllä ole koskaan aikaisemmin ollut. Kiitos.

Ylen ensimmäisen kierroksen tulosennusteessa kello 21 Stubb sai 27,3, Haavisto 25,8 ja Halla-aho 18,6 prosenttia.

– Sitä aina vähän jännittää ennen vaaleja, että miten menee. Kaikkensa antaa ja vaalipäivää odottelee. Se että olemme joukkueena tässä vaiheessa saaneet tällaisen tuloksen lämmittää. Olen siitä kovin kiitollinen ja nöyrä, Alexander Stubb sanoi ennusteen tultua.

Ihmiset haluavat toisella kierroksella Stubbin mukaan nähdä, millaisia ulkopoliittisia linjoja hänellä ja Haavistolla on.

– On aina ollut tapana tehdä oma kampanja. Ei vilkuilla sivuille. Olisipa tullut vastaan ketä tahansa toisella kierroksella, niin tiedän että tulee olemaan rakentava, sivistynyt ja hyvä keskustelu vaikeista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Stubb linjasi.

– Olen ihan varma, että meille tulee hyvät keskustelut.

Alexander Stubbin mukaan ”suomalaiset hakevat uuden aikakauden presidenttiä”.

– Ihmiset tekevät aivan itsenäisesti päätöksen (vaaleissa) sen suhteen, kenellä on vahvin ulkopoliittinen kokemus ja kyky edustaa Suomea, kuka voi olla ylipäällikkö ja millaisessa arvomaailmassa haluaa presidentin toimivan.

– Minusta tasavallan presidentin pitää olla yhdistävä tekijä.

Alexander Stubbin mukaan kaikkien suomalaisten pitää olla ylpeitä demokratiasta, joka tällä hetkellä maassa elää.

– Se on toista kunnioittava, se on sivistynyt, se on rakentava. Meidän kampanjat ovat kaikki olleet hienoja.

– Kun kansainväliselle medialle olen paljon puhunut, niin he ovat olleet yllättyneitä, että on vielä tällaisia maita.

Vaalivoittaja sanoi, että olisi mennyt kenen tahansa ehdokkaan kanssa mielellään toiselle kierrokselle, koska he ovat ”loistavia tyyppejä”.

– En vaihtaisi tästä päivääkään pois. On ollut huikea matka. Kaikki voitava on tehty enkä tekisi mitään toisin, Stubb sanoi aiemmin illalla.