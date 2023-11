Alexander Stubb paljasti: Vaimo Suzanne teki aloitteen presidentinvaalista

Kokoomuksen presidenttiehdokas professori Alexander Stubb oli perjantaina vuorossa Helsingin piispa Teemu Laajasalon presidenttihaastatteluissa. Lähetyksen striimasi Ilta-Sanomat.

Alexander Stubbilta kysyttiin tasa-arvosta kotona. Hänen vaimonsa on Britanniasta kotoisin oleva lakimies Suzanne Innes-Stubb.

Stubb arveli, että pariskunnan oikeudentaju on aina ollut aika samanlainen.

– Tietysti kemiat kun tulevat yhteen – tasan 29 vuotta sitten, ja 25 vuotta olemme olleet naimisissa – niin siinä pitää olla jotain, joka toimii, Alexander Stubb pohti.

– Joskus itselleni on jäänyt niin sanotusti epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, että en ole varma siitä, että vaimoni on kyennyt edistämään omaa uraansa niin voimakkaasti kuin olisin halunnut. Koska minulla on ollut oma urani.

Stubbin mukaan tilanne on ehkä ollut hieman erilainen hänen jätettyään politiikan.

Presidenttiehdokas kauhisteli, että välillä Suzanne kantoi vastuuta omasta työstään, lapsista ja kodista.

– Tuli jollain tavalla sellainen tunne, että nyt on minun aikani antaa takaisin, Stubb kuvaili myöhempiä aikoja.

– Kyllä meillä aina on ollut niin sanotusti hirveän hyvä olo kotona. Sellainen tasa-arvoinen. Ja, kyllähän minä nyt sitten paikkanikin tiedän…

Suzanne Innes-Stubb on ollut pääsääntöisesti sivussa julkisuudesta. Piispa kysyi, pelottaako esilletulo nyt.

– Pelko on varmaan väärä sana, mutta on se iso asia. Se on iso asia meille perheenä ja tietysti kaikkein suurin asia vaimolleni.

Alexander Stubbin mukaan heillä oli ”elämässä vähän erilaiset suunnitelmat” vielä alkuvuonna 2022.

– Jos Venäjän hyökkäyssota ei olisi alkanut, niin tuskin istuisin tässä keskustelemassa Teemu sinun kanssasi juuri nyt. Mutta se oli omalla tavallaan vaimo, joka otti aloitteen ja sanoi että nyt, kun me olemme tässä tilanteessa, niin ehkä meidän pitäisi uudemman kerran harkita sitä, että jos silti lähtisit presidentinvaalin ehdokkaaksi, Stubb kertoi.

Ylimääräisenä askeleena Suzanne Innes-Stubb oli vielä luvannut, että miehen niin halutessa hän voisi puhua puoluekokouksessa – suomeksi ja ruotsiksi.

– (Olin) …hirveän kiitollinen. Ja totta kai täytyy myöntää, että sitten kun sen puheen kuunteli ja luki, niin kun ensi kerran sen luonnoksen siitä näin, niin täytyy myöntää että kyynel tuli silmään.

– Okei, olin juonut kolme viinilasia. Mutta silti, Stubb hauskuutti yleisöä.

